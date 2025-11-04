Alles zu oe24VIP
Champions League

2:1 – Bayern-Express überrollt auch Titelverteidiger Paris

04.11.25, 23:00
Bayern München hat auch Titelverteidiger Paris SG nicht stoppen können. Die Münchner gewannen das Champions-League-Spiel mit 2:1 und feierten ihren 16. Sieg im 16. Saisonspiel. Luis Díaz traf zweimal, bekam aber auch Rot.

Bayern München hat das Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain mit 2:1 gewonnen und feierte den 16. Sieg im 16. Saisonspiel. Die Münchner setzten sich gegen den Titelverteidiger durch und blieben damit in der laufenden Saison weiter ungeschlagen.

Frühe Führung durch Díaz

Die Bayern starteten furios und gingen bereits in der 4. Minute in Führung. Nach Ballgewinn von Dayot Upamecano setzte Michael Olise zum Angriff an, Serge Gnabry passte mit der Ferse weiter und Luis Díaz staubte nach Parade von Torhüter Chevalier eiskalt zum 1:0 ab.

Díaz mit Doppelpack und Platzverweis

In der 30. Minute erhöhte Díaz nach Ballgewinn an Marquinhos auf 2:0. Der Kolumbianer brachte seine Mannschaft damit in eine komfortable Führung. Kurz vor der Pause erhielt Díaz jedoch nach hartem Foul an Achraf Hakimi die Rote Karte (45.+7) und musste den Platz verlassen.

PSG kommt zu spät

Auch in Unterzahl kontrollierten die Bayern die Partie. PSG verzweifelte an der Münchner Abwehr und kam erst in der 74. Minute durch João Neves zum Anschlusstreffer. Der späte Treffer reichte den Franzosen jedoch nicht mehr - der Sieg der Bayern war nicht mehr zu gefährden.

