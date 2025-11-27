DFB-Star legt jetzt als DJ auf

DFB-Star David Raum sorgt nicht nur auf dem Platz für Aufsehen. Der Linksverteidiger von RB Leipzig tritt inzwischen auch als DJ „ROOMER“ in Leipziger Clubs auf und verfolgt seine Leidenschaft für Musik.

Mehrere starke Leistungen prägen bislang seine Saison: David Raum ist mit RB Leipzig Tabellenzweiter und unter Bundestrainer Julian Nagelsmann gesetzt. Nach "Bild"-Informationen legt der Linksverteidiger neuerdings als DJ in bekannten Leipziger Locations auf, darunter in der In-Bar „R10“.

DJ „ROOMER“ tritt aber nur an trainingsfreien Tagen und nach Siegen auf. Zuletzt war er nach der erfolgreichen WM-Qualifikation mit der DFB-Elf bei einem privaten Event im Einsatz und legte am Tag nach dem 6:0 gegen die Slowakei sowie vor dem Buß- und Bettag in Leipzig auf.

Musik als Ausgleich

Bei seinen Auftritten spielt Raum House-Music, die er als „Gute-Laune-Ibiza-Musik“ beschreibt. Sie soll für Stimmung sorgen und Menschen zum Tanzen bringen.

Nahbarkeit als Spieler

Der 34-fache Nationalspieler sagt: „Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Spieler uns auch außerhalb des Platzes nahbar zeigen, wenn man uns zum Beispiel mal in der Stadt begegnet. Wir Fußballer sind ja schließlich auch ganz normale Menschen, die in Leipzig leben und unterwegs sind.“

Studio zu Hause

Musik begleitet ihn schon länger. Vor zwei Jahren lernte er DJ Matthias Tanzmann kennen und kam so zum Auflegen. Raum erzählt der "Bild": „Ich habe die Musik für mich entdeckt und mir daheim auch ein eigenes Musikstudio eingerichtet, wo ich mich im Auflegen probiere und selbst Tracks und Beats produziere. Das hilft mir auch, um den Kopf freizubekommen.“ Zudem spielt er leidenschaftlich gern Golf.

Fokus bleibt Fußball

Trotz der Leidenschaft für Musik betont Raum: „Der klare Fokus ist auf dem Fußball, keine Frage. Ich habe hoffentlich noch viele gute Jahre vor mir. Aber nach der Karriere kann ich mir sehr gut vorstellen, ins Musikgeschäft zu gehen und meine Leidenschaft als DJ weiterzuverfolgen.“

Mit RB Leipzig strebt er nun die Rückkehr in die Champions League an. Am Freitagabend (20.30 Uhr) soll in Gladbach der nächste Sieg folgen.