Lenkerin (47) hatte es eilig und krachte frontal in Gegenverkehr: 18-Jährige tot

Eine 47-jährige Steirerin wollte mit ihrem Auto, an dem noch immer die Sommerreifen montiert waren, zwei Autos überholen, was ihr völlig misslang. Dabei crashte sie frontal in den Gegenverkehr.

Stmk. Der tragische Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag in Deutschlandsberg. Eine Einheimische (47) war mit ihrem Auto auf der Radlpass Straße (B76) unterwegs. Die 47-Jährige hatte es eilig und wollte im Bereich des Johngrabens zwei vor ihr fahrende Autos überholen.

"Beim Beschleunigungsvorgang kam sie ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt lenkte eine 18-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg ihren Pkw in die entgegengesetzte Fahrtrichtung", so die Polizei in einer Aussendung. Daraufhin krachte die Steirerin mit ihrem Auto frontal gegen den Pkw der jungen Lenkerin.

Die 18-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den alarmierten Feuerwehren Schamberg und Frauental aus dem Wrack befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb die junge Frau noch an Ort und Stelle. Die 47-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkotest verlief negativ. Am Pkw der 47-Jährigen waren Sommerreifen montiert. Ermittlungen wegen grob fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr sind somit fix.