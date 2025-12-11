Alles zu oe24VIP
Cannabisanlage Wien
3 Dealer verhaftet

Cannabis-Anlage mit 2100 Pflanzen ausgehoben

11.12.25, 14:17
In vier Räumen züchteten die drei Männer Cannabis-Pflanzen heran. 

Beamte des Landeskriminalamtes Wien haben eine Cannabisaufzuchtanlage mit 2.190 Pflanzen in Floridsdorf sichergestellt. Außerdem fanden sie in der Wohnung in Stammersdorf mehr als 15,8 Kilo Cannabiskraut und 69,4 Gramm Cannabisharz. Drei Männer wurden festgenommen und in die Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag.

Zuerst hatten die Polizisten einen 64-jährigen Albaner kontrolliert, der in seinem Rucksack Werkzeug, Kabel und Equipment für eine Aufzuchtanlage bei sich trug. Bei einer durch die Staatsanwaltschaft Wien angeordneten Hausdurchsuchung auf dem Grundstück in Stammersdorf wurden am Dienstag zwei weitere Tatverdächtige, ein 34-jähriger Rumäne und ein gleichaltriger Albaner, angetroffen.

In vier Räumen in der Wohnung wurde die professionell angelegte Aufzucht mit Ventilatoren, Lampen und Abzugsrohren vorgefunden. Alle drei Männer hatten Bargeld im vierstelligen Bereich bei sich.

