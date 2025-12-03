Sydney Sweeney lässt in funkelndem Traumkleid die Herzen höher schlagen

Sydney Sweeney sorgte am Dienstagabend bei der Premiere ihres neuen Films „The Housemaid“ in New York City für einen glamourösen Auftritt, der die Herzen ihrer Fans höherschlagen ließ. In einem funkelnden Traumkleid, das ihre Kurven perfekt in Szene setzte, ließ die Schauspielerin tief blicken.

Bei diesem Auftritt kamen ihre Fans fast nicht aus dem Staunen heraus! Für die Premiere von „The Housemaid“ in New York City hüllte sich Sydney Sweeney in einen glamourösen Look, der perfekt zur festlichen Vorweihnachtszeit passte. Die 28-jährige Schauspielerin betrat den roten Teppich in einem glitzernden, tief ausgeschnittenen Kleid, das die Blicke der Fotografen auf ihr üppiges Dekolleté lenkte und alle in Schnappatmung versetzte.

Glitzer, Glamour und XXL-Dekolleté

© Getty Images

Die „Euphoria“-Darstellerin entschied sich an diesem Abend für ein atemberaubendes Korsettkleid, das mit funkelnden Strasssteinen besetzt war. Der tiefe Ausschnitt und die elegante Schleife unter der Brust gaben dem Look einen klassischen Old Hollywood-Touch und machten sie zum strahlendsten Hingucker des Abends. Für den ultimativen Glamour-Faktor legte sich Sydney zudem eine Federboa lässig über die Arme.

Weihnachtszauber auf dem roten Teppich

© Getty Images

Sweeney, die erst kürzlich ihren charakteristischen Bob-Haarschnitt präsentierte, kehrte an diesem Abend zu ihren legendären langen, blonden Locken zurück. Mit voluminösen Retro-Wellen, die ihr über die Schultern fielen, erinnerte sie an eine Filmdiva vergangener Zeiten. Dazu trug sie edle Ohrringe und ihr zartes rosa Make-up machte den Glamour-Look komplett.

Sydney Sweeney stiehlt Amanda Seyfried die Show

© Getty Images

An ihrer Seite war auch Co-Darstellerin Amanda Seyfried an diesem Abend anwesend, die in einem zartrosa Neckholder-Kleid mit Rüschen auf sich aufmerksam machte. Doch trotz ihres eleganten Looks hatte sie gegen Sydney keine Chance. Mit ihrem glitzernden Korsettkleid und der Retro-Frisur stahl Sydney einfach allen die Show!