Skifahrer prallte nach Sturz gegen Hütte
© GettyImages Marek Hladik/500px (SYMBOLFOTO)

Spital

Skifahrer prallte nach Sturz gegen Hütte

11.12.25, 11:04
Teilen

Der schwer verletzte 31-Jährige musste per Heli ins Krankenhaus geflogen werden.

Vbg. Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Mittwoch im Skigebiet Lech-Zürs am Arlberg. Gegen 13 Uhr stürzte aus bislang unbekannter Ursache ein Skifahrer (31) auf einer roten Piste rund 40 Meter oberhalb der Skihütte Trittalpe. Nach dem Sturz rutschte der 31-Jährige talwärts und prallte schließlich gegen die Fassade der Skihütte, wo er bewusstlos liegen blieb.

Sein 23-jähriger Begleiter leistete umgehend Erste Hilfe und begann mit Beatmungsmaßnahmen. Der verletzte Wintersportler kam wieder zu Bewusstsein, wirkte jedoch desorientiert und klagte über Schmerzen im Brustbereich. Eine bisher unbekannte Zeugin setzte in der Trittalpe einen Notruf ab und begab sich gemeinsam mit einem Kellner, der den Unfall von der Terrasse aus beobachtet hatte, zur Unfallstelle. Beide unterstützten die Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Die Sanitäter versorgten den 31-Jährigen notfallmedizinisch. Anschließend wurde das Opfer mit dem Notarzthubschrauber "Gallus 1" ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Die Polizei bittet Zeugen – insbesondere die unbekannte Zeugin, die den Notruf abgesetzt hat – sich unter der Telefonnummer 059133 8105 zu melden.

