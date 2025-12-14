Champagner, Caviar und Stars: "Le Fou" feiert glamouröse Eröffnung

Am Freitagabend feierte Wiens Society die Eröffnung von "Le Fou" in der Wiener Innenstadt. Die neue Bar verbindet opulente Pariser Barkultur mit Wiener Grandezza und zog zahlreiche prominente Gäste an.

Gastgeber Alexander Schrack lud zur VIP-Eröffnung von "Le Fou" am Bauernmarkt 1. Champagner, Caviar und Austern trafen auf fein komponierte Signature-Drinks und französische Livesounds und sorgten für einen Abend mit Pariser Flair mitten in Wien.

Alexander Kellas, Theresa Obermoser und Alexander Schrack © Tischler

Unter den Gästen fanden sich zahlreiche Vertreter aus Kunst, Kultur, Wirtschaft, Mode und Gastronomie. Mit dabei waren unter anderem Schauspieler Max Simonischek, die Austro-Musiker Zoë Straub und Lucas Fendrich, Musicalstar Katharina Gorgi sowie Bitpanda-Gründer Eric Demuth, Künstlerin Margarita Gavrielova und Hit-Produzent Klaus Biedermann.

Margarita Gavrielova und Klaus Biedermann © Tischler

Drinks Musik Atmosphäre

Lucas Fendrich mit Freundin Isabella © Tischler

Signature-Cocktails wie "Bardot" und "Coco", kuratiert von Mixologist Jakob Trummer, begleiteten den Abend. Französische Chansons von Zoë Straub sowie eine Tarotkartenlegerin verliehen der Eröffnung eine sinnliche und geheimnisvolle Note zwischen Opulenz und Charme.

Katharina Gorgi und Felipe Rodas © Tischler

Sasha Knezevic mit Ana © Tischler

"Mit 'Le Fou' setzen wir bewusst ein neues Zeichen im Wiener Nachtleben", sagt Gastgeber Alexander Schrack. "Wir wollten eine Bar, die größer denkt als das klassische Wiener Lokal – sinnlich, atmosphärisch dicht, ein wenig verrückt, aber mit Eleganz. Meine Liebe zu Paris, wo Barkultur und Opulenz selbstverständlich zusammengehören, war die Ausgangsbasis. 'Le Fou' bringt dieses Gefühl nach Wien, ohne seine Wiener Wurzeln zu verlieren."