Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Max Simonischek, Zoe Straub und Alexander Schrack
© Tischler

Pariser trifft Wien

Champagner, Caviar und Stars: "Le Fou" feiert glamouröse Eröffnung

14.12.25, 11:22
Teilen

Am Freitagabend feierte Wiens Society die Eröffnung von "Le Fou" in der Wiener Innenstadt. Die neue Bar verbindet opulente Pariser Barkultur mit Wiener Grandezza und zog zahlreiche prominente Gäste an. 

Gastgeber Alexander Schrack lud zur VIP-Eröffnung von "Le Fou" am Bauernmarkt 1. Champagner, Caviar und Austern trafen auf fein komponierte Signature-Drinks und französische Livesounds und sorgten für einen Abend mit Pariser Flair mitten in Wien.

Alexander Kellas, Theresa Obermoser und Alexander Schrack

Alexander Kellas, Theresa Obermoser und Alexander Schrack 

© Tischler

Unter den Gästen fanden sich zahlreiche Vertreter aus Kunst, Kultur, Wirtschaft, Mode und Gastronomie. Mit dabei waren unter anderem Schauspieler Max Simonischek, die Austro-Musiker Zoë Straub und Lucas Fendrich, Musicalstar Katharina Gorgi sowie Bitpanda-Gründer Eric Demuth, Künstlerin Margarita Gavrielova und Hit-Produzent Klaus Biedermann.

Margarita Gavrielova und Klaus Biedermann

Margarita Gavrielova und Klaus Biedermann 

© Tischler

Drinks Musik Atmosphäre

Lucas Fendrich mit Freundin Isabella

Lucas Fendrich mit Freundin Isabella 

© Tischler

Signature-Cocktails wie "Bardot" und "Coco", kuratiert von Mixologist Jakob Trummer, begleiteten den Abend. Französische Chansons von Zoë Straub sowie eine Tarotkartenlegerin verliehen der Eröffnung eine sinnliche und geheimnisvolle Note zwischen Opulenz und Charme.

Katharina Gorgi und Felipe Rodas

Katharina Gorgi und Felipe Rodas 

© Tischler

Sasha Knezevic mit Ana

Sasha Knezevic mit Ana 

© Tischler

"Mit 'Le Fou' setzen wir bewusst ein neues Zeichen im Wiener Nachtleben", sagt Gastgeber Alexander Schrack. "Wir wollten eine Bar, die größer denkt als das klassische Wiener Lokal – sinnlich, atmosphärisch dicht, ein wenig verrückt, aber mit Eleganz. Meine Liebe zu Paris, wo Barkultur und Opulenz selbstverständlich zusammengehören, war die Ausgangsbasis. 'Le Fou' bringt dieses Gefühl nach Wien, ohne seine Wiener Wurzeln zu verlieren."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden