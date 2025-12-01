Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
LASK-Spiel mit Pflegemotto
© Land OÖ

Mit Minister-Besuch

Anstoß durch Oma: Pflege im Mittelpunkt beim LASK-Spitzenspiel

01.12.25, 11:02
Teilen

Das Senioren-Spalier brachte Glück: Der Lask hat beim Heimspiel gegen Rapid Wien 3: 0 gewonnen. 

Linz. Die Betreuung und Pflege älterer Menschen ist eine der zentralen gesellschaftlichen Aufgaben – und verdient Sichtbarkeit. Diese Botschaft stand am vergangenen Sonntag beim Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem LASK und Rapid Wien im Mittelpunkt: Gemeinsam mit ALTER OÖ wurde das Thema Altenpflege ins Rampenlicht gerückt. Eine ältere Dame durfte symbolisch den Anstoß zum Spiel ausführen und Spieler beider Mannschaften wurden beim Einlaufen von einem Spalier älterer Menschen willkommen geheißen – ein bewegender Moment, der von den Fans mit Applaus aufgenommen wurde. 

"Dass der LASK der Pflege eine große Bühne schenkt, zeigt, wie wichtig dieser Einsatz für unsere ganze Gesellschaft ist. Ein ganz großes Danke an alle, die täglich für ältere Menschen da sind", sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP). 

"Der demografische Wandel wird zu einer der größten Standortfragen der kommenden Jahre. Wenn die Zahl der Erwerbstätigen sinkt, geraten Produktivität, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit unter Druck – das spüren Pflege, Industrie und Betriebe gleichermaßen. Aktionen wie jene des LASK schaffen Bewusstsein für Berufe, in denen wir dringend Fachkräfte brauchen", sagt  Wirtschaftsminister  Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). 
 

"Pflege und Fußball haben mehr gemeinsam als man glaubt. Beide Bereiche erfordern Teamarbeit, fachliche Kompetenz und menschliche Nähe, um erfolgreich zu sein. Der Unterschied ist, dass Pflege oft im Verborgenen geschieht. Daher holen wir sie dorthin, wo tausende Menschen zuschauen. Als Zeichen der Wertschätzung und als Beitrag zur weiteren Verbesserung des Pflegeimage bringen wir mit ALTER OÖ die Pflege ins Rampenlicht.“
Sozial-Landesrat Christian Dörfel (ÖVP).

Der LASK hat 100 Freikarten für Menschen in Pflegeausbildung zur Verfügung gestellt.

