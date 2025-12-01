Hundehaltegesetz: 22 Vierbeiner im ersten Jahr abgenommen

LR Winkler: „Das Hundehaltegesetz erhöht die Sicherheit und wir verbessern gezielt dort, wo es die Praxis notwendig macht.“

OÖ. Ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen Oö. Hundehaltegesetzes zieht Landesrat Martin Winkler eine erste positive Bilanz: „Das Gesetz wirkt und wir reagieren rasch und konsequent auf jene Punkte, die im Vollzug nachgeschärft werden müssen.“

In Oberösterreich sind 76.892 Hunde gemeldet (Stichtag: 26.11.2025). Seit Inkrafttreten des Gesetzes am 1.Dezember 2024 wurden 22 behördliche Abnahmen von Hunden verfügt. Zusätzlich wurden im vergangenen Jahr 246 Verstöße gegen die Leinen- und Maulkorbpflicht registriert. Diese Zahlen zeigen laut Winkler, dass auch die alltäglichen Sicherheitsbestimmungen im öffentlichen Raum konsequent kontrolliert werden.

„Nicht jeder Untersagungsbescheid führt zu einer Abnahme des Hundes – oft gelingt es, frühzeitig einen geeigneten Halter oder eine geeignete Halterin zu finden oder die Hunde werden freiwillig abgegeben", erklärt Winkler.

Ende Oktober hat Winkler eine Überarbeitung der Hundehalteverordnung in Auftrag gegeben, um künftig auch Diensthundeführer unterschiedlicher Institutionen in der Verordnung abdecken zu können.