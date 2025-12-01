Nur Frauen müssen in der Salzburger Altstadt für WCs zahlen

Für viele Frauen ist es eine „zum Himmel stinkenden Diskriminierung".

Salzburg. Während die Pissoirs an einigen Toiletten in der Salzburger Altstadt gratis sind, kosten Damentoiletten generell 50 Cent. Viele Frauen reagieren deshalb verärgert. Bei den Domtoiletten sind die Pissoirs zum Beispiel gratis.

Es bleibt auch nicht bei den 50 Cent: Die Stadt Salzburg hat erst kürzlich ihre neue WC-Strategie vorgestellt. Wie berichtet zahlt man für das große oder kleine Geschäft in der Altstadt doppelt so viel wie zuvor.

"Damit leisten auch Tagestourist:innen endlich einen Beitrag, die sonst kaum Geld in der Stadt lassen. Für die Salzburger Bevölkerung bleiben die öffentlichen Toiletten in den Stadtteilen und Parks natürlich gratis", so der zuständige Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) in einer Aussendung.

Auch in Wien gibt es das Problem: Bei 28 öffentlichen Toilettenanlagen gibt es 50 Cent Gebühr für eine geschlossene Kabine, die Benutzung von Pissoires ist hingegen kostenlos. Volksanwältin Gaby Schwarz sprach im ORF-Interview von einer „zum Himmel stinkenden Diskriminierung“. In Wien würde „Gleichberechtigung für Frauen extra kosten, nämlich 50 Cent pro Erleichterung.“ Kritik gibt es auch an der Begründung des höheren Reinigungsaufwands. Schwarz: „Seien wir ehrlich – Männer treffen bei einem Urinal auch nicht immer ins Schwarze.“