Erstmals Marathon rund um den Wörthersee

Der See hat die perfekte Marathon-Länge.

Ktn. „Pack die Laufschuhe und die Badehose ein“: Am 27. September findet erstmals ein Marathon rund um den Wörthersee statt - nun wurden die ersten Infos bekannt.

Start und Ziel ist im Strandbad Klagenfurt. Die 42 Kilometer des neuen Marathons führen am Ufer des Wörthersees entlang – denn der See hat die perfekte Marathon-Länge. Die Strecke kann sich von einer Staffel von bis zu zehn Personen geteilt werden. Auch langsames Gehen ist ausdrücklich erlaubt.

Der erste Teil des neuen Lauf-Events führt entlang des Südufers durch Reifnitz und vorbei am Pyramidenkogel. In Velden, vor dem berühmten Schlosshotel, wartet der Halbmarathonpunkt. Die Nordufer-Passage über Pörtschach und Krumpendorf verläuft dann flach. In den Klagenfurter Ostbucht gibt es dann Jubel im Publikum und von den Läufern.