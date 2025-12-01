Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Lauf entlang des Wörtherseeufers
© Getty

Am 27. September

Erstmals Marathon rund um den Wörthersee

01.12.25, 10:00
Teilen

Der See hat die perfekte Marathon-Länge. 

Ktn. „Pack die Laufschuhe und die Badehose ein“: Am 27. September findet erstmals ein Marathon rund um den Wörthersee statt - nun wurden die ersten Infos bekannt. 

Start und Ziel ist im Strandbad Klagenfurt. Die 42 Kilometer des neuen Marathons führen am Ufer des Wörthersees entlang – denn der See hat die perfekte Marathon-Länge. Die Strecke kann sich von einer Staffel von bis zu zehn Personen geteilt werden. Auch langsames Gehen ist ausdrücklich erlaubt. 

Der erste Teil des neuen Lauf-Events führt entlang des Südufers durch Reifnitz und vorbei am Pyramidenkogel. In Velden, vor dem berühmten Schlosshotel, wartet der Halbmarathonpunkt. Die Nordufer-Passage über Pörtschach und Krumpendorf verläuft dann flach. In den Klagenfurter Ostbucht gibt es dann Jubel im Publikum und von den Läufern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden