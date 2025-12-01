Alles zu oe24VIP
Tina Ritschl, Andi Knoll, Philipp Hansa 
© ORF/Hitradio Ö3/Thomas Unterberger

Aus dem Container

Star-Aufgebot beim Ö3-Weihnachtswunder

01.12.25, 09:42 | Aktualisiert: 01.12.25, 10:51
Wunderbare Live-Musik beim schönsten Countdown hin zum schönsten Fest des Jahres: Ab 19. Dezember live aus Salzburg und ON AIR in ganz Österreich 

120 Stunden glänzendes Radio für Familien in Not: Hitradio Ö3 übersiedelt ab 19. Dezember in das gläserne Studio – die „Ö3-Wunschhütte“ – nach Salzburg. In den fünf Tagen vor Weihnachten werden Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll gegen Spenden ausschließlich die Wunschhits der Ö3-Gemeinde spielen. Jeder Musikwunsch wird so zu einer Spende für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds und damit zur Hilfe für Familien in akuten Notlagen in Österreich. Das Ö3-Weihnachtswunder ist der ganz spezielle Countdown hin zum Weihnachtsfest: Fünf Tage voller Wunschhits, voller lauter und fröhlicher, aber auch leiser und nachdenklicher Momente – mit bekannten Gästen und natürlich auch wieder mit einzigartigen Live-Musik-Sessions. Das ganze Land ist dazu eingeladen, die magische Stimmung zu spüren und ein Teil davon zu werden – direkt vor Ort oder via Radio und Videostream.

Tina Ritschl, Andi Knoll, Philipp Hansa 

Tina Ritschl, Andi Knoll, Philipp Hansa 

© ORF/Hitradio Ö3/Thomas Unterberger

Wunderbare Live-Musik

Im 12. Jahr des Ö3-Weihnachtswunders kommt das große Spendenfest der Ö3-Gemeinde zurück an seinen Premierenort: Wie schon 2014 steht die Ö3-Wunschhütte heuer direkt am Kapitelplatz mitten in Salzburg. Für insgesamt 120 Stunden wird dieser Ort der besondere Rahmen für ein Ö3-Herzensanliegen, hör- und sichtbar in ganz Österreich. In und vor dem gläsernen Ö3-Studio wird wieder viel los sein – so sorgen zum Beispiel wunderbare Musikerinnen und Musiker für Gänsehautmomente und auch Partystimmung:

Freitag, 19. Dezember

  • 15.30 Uhr: Folkshilfe
  • 16.30 Uhr: Poxrucker Sisters
  • 18.30 Uhr: Kamrad
  • 19.30 Uhr: Josh.
  • 20.30 Uhr: Möwe

Star-Aufgebot beim Ö3-Weihnachtswunder
© zeidler

Samstag, 20. Dezember

  • 13.30 Uhr: Arrie
  • 15.30 Uhr: Chris Steger
  • 16.30 Uhr: Anna-Sophie
  • 18.30 Uhr: Thorsteinn Einarsson
  • 19.30 Uhr: Pizzera & Jaus + AUT of ORDA
  • 20.30 Uhr: Klangkarussell

Star-Aufgebot beim Ö3-Weihnachtswunder
© zeidler

Sonntag, 21. Dezember

  • 11.30 Uhr: James Cottriall
  • 15.30 Uhr: Caro Fux
  • 16.30 Uhr: Oimara
  • 18.30 Uhr: Lemo
  • 19.30 Uhr: Milky Chance
  • 20.30 Uhr: Slashy Disco

Milky Chance
© Katja Ruge

Montag, 22. Dezember

  • 15.30 Uhr: Päm
  • 16.30 Uhr: Ina Regen
  • 18.30 Uhr: Rian
  • 19.30 Uhr: Seiler und Speer
  • 20.30 Uhr: Toby Romeo

Star-Aufgebot beim Ö3-Weihnachtswunder
© ORF

Dienstag, 23. Dezember

  • 12.30 Uhr: Oska
  • 13.30 Uhr: Cesár Sampson
  • 14.30 Uhr: Esther Graf
  • 15.30 Uhr: Julian le Play
  • 17.00-19.00 Uhr: das große Ö3-Adventsingen – Julian le Play & Band, Esther Graf, Oska und Cesár Sampson performen gemeinsam zwei Stunden lang die Lieblings-Weihnachtshits der Ö3-Gemeinde
  • 20.00 Uhr: Glueboys + Band

Cesar Sampson
© Francisco LEONG / AFP

Mittwoch, 24. Dezember

  • 06.00-10.00 Uhr: Cesár Sampson und Ania & Sophie Druml begleiten die Ö3-Gemeinde mit den schönsten traditionellen Weihnachtsliedern in den Morgen des Heiligen Abends

„Ihr spendet – Ö3 sendet“

Ob direkt in Salzburg oder in ganz Österreich im Radio oder Videostream – ab 19. Dezember um 10.00 Uhr gilt: „Ihr spendet – Ö3 sendet!“ 120 Stunden lang werden Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll gegen eine kleine oder auch größere Spende ausschließlich die Wunschhits der Ö3-Gemeinde spielen – jeder Musikwunsch wird so zu einer Spende für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds. Musikwünsche und Spenden können während der Weihnachtswundertage rund um die Uhr vor Ort und jederzeit online, per SMS oder am Spendentelefon abgegeben werden.

Schon jetzt: „Tu was fürs Ö3-Weihnachtswunder!“

Star-Aufgebot beim Ö3-Weihnachtswunder
© Stadt Wiener Neustadt/Weller

Wer das Ö3-Weihnachtswunder auf ganz persönliche Art und Weise unterstützen möchte, kann schon jetzt loslegen. Ob alleine, im Freundeskreis oder in der Firma, in der Schule, in der Nachbarschaft oder im Verein: Alle Ö3-Hörerinnen und Ö3-Hörer sind herzlich eingeladen, ihre eigenen Ideen umzusetzen, damit noch mehr Familien in Notlagen in Österreich geholfen werden kann. Alle Infos unter oe3.orf.at/tuwas.

Salzburg als Host-City fürs Ö3-Weihnachtswunder 2025

Alle Jahre wieder verbindet das Ö3-Weihnachtswunder ganz Österreich – mit einer wunderbaren Mischung aus Vorfreude auf Weihnachten, guter Unterhaltung, großen Gefühlen und jeder Menge Hilfsbereitschaft. Und ein glänzendes Projekt braucht einen glänzenden Rahmen: Die Host-City des Ö3-Weihnachtswunders wird Jahr für Jahr neu ausgewählt. Heuer steht die Ö3-Wunschhütte wie schon 2014 direkt am Kapitelplatz mitten in Salzburg. Die Umsetzung der Leistungen seitens der Host-City ist ein Gemeinschaftsprojekt des Veranstalters Altstadtverband Salzburg, der Gastgeberstadt Salzburg sowie der Partner Tourismus Salzburg GmbH und des Salzburger Tourismus Förderungs Fonds.

