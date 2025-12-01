Alles zu oe24VIP
Mariah Carey
Chart-Stürmerin

"All I Want for Christmas Is You': Mariah Carey startet glitzernde Vegas-Weihnachtsshow

01.12.25, 10:55
Teilen

Mariah Carey hat ihre neue Weihnachtsshow „Christmas Time In Las Vegas“ eröffnet – mit spektakulären Outfits, viel Glitzer und natürlich ihrem weltbekannten Hit "All I Want for Christmas Is You". 

Mariah Carey präsentierte am Freitagabend in Las Vegas ihre festliche Mega-Show "Christmas Time In Las Vegas". Gleich zu Beginn verzauberte sie die Zuschauer im Park MGM mit einem funkelnden Pailletten-Minikleid und passenden Overknee-Stiefeln. Ein tiefer Ausschnitt, Diamantarmbänder und ein großer Schmetterlings-Ring rundeten ihren glamourösen Look ab.

Mariah Carey

Im Laufe des Abends wechselte Carey mehrfach ihre Outfits – bis sie schließlich im sexy Weihnachtsfrau-Kostüm ihren Kult-Hit "All I Want for Christmas Is You" sang. Das Publikum reagierte begeistert. Seit 1994 gehört der Song zu den größten Weihnachtsklassikern und kehrt jedes Jahr in die Charts zurück. Laut "The Economist" soll der Titel inzwischen über 60 Millionen US-Dollar an Tantiemen eingespielt haben und Carey jährlich rund 2,5 Millionen US-Dollar einbringen.

Mariah Carey

Auch in den heimischen Single-Charts steigt der Song wieder ein und liegt aktuell sogar vor Taylor Swifts "The Fate Of Ophelia" auf Platz eins. Careys Weihnachtsshow in Las Vegas läuft noch bis zum 13. Dezember und ist Teil ihrer Residency "The Celebration of Mimi".

