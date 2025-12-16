"Rollende Engel": Seiler & Speer erfüllen mit Punsch Herzenswünsche

Christopher Seiler von „Seiler & Speer“ ist in seiner Freizeit oft und gerne in der Pizzeria Al Castello in Wien-Hetzendorf zu Gast. Dort tauscht er sich regelmäßig mit dem Inhaber Thomas Hütter aus – über das Leben, die Musik und zuletzt auch über die bevorstehende Tour.

Immer wieder kommt dabei auch eine besonders berührende Geschichte zur Sprache: Im Jahr 2023 erfüllte der Verein Rollende Engel, der österreichweit schwerkranken Menschen ihre letzten Wünsche erfüllt, im Rahmen eines Konzerts von Seiler & Speer einen Herzenswunsch. Die damals erst 30-jährige Sandra wollte die Band persönlich kennenlernen. Dank des Vereins Rollende Engel wurde sie zum Konzert gebracht und ein Meet&Greet mit den beiden Superstars eingefädelt – ein Moment, der Christopher Seiler und Bernhard Speer tief bewegte und bis heute nachwirkt.

"Jeder Punsch ein Herzenswunsch“

"Wir möchten helfen. Wir möchten etwas zurückgeben“, dieser Gedanke begleitet die beiden Vollblutmusiker seither. Nun haben sie beschlossen, aktiv zu unterstützen: Seiler & Speer veranstalten gemeinsam mit der Pizzeria Al Castello einen Charity-Punschstand zugunsten der Rollenden Engel.

Wo könnte das besser passieren als an einem Ort, der ihnen persönlich am Herzen liegt? Gemeinsam mit ihrem Manager Fritz Strba und Pizzeria-Inhaber Thomas Hütter laden am 21. Dezember 2025 von 18:00 bis 21:00 Uhr in die Pizzeria Al Castello, Wien-Hetzendorf; Hetzendorfer Straße 77 - 79 zu einem ganz besonderen Abend ein. Christopher Seiler und Bernhard Speer schenken drei Stunden lang persönlich Punsch aus, der gesamte Erlös kommt dem Verein Rollende Engel zugute und ermöglicht weitere Wunscherfüllungen für schwerkranke Menschen.

Die ehrenamtlichen Wunscherfüller werden selbst mit dabei sein und sprechen über ihre österreichweiten Wunscherfüllungen. Auch ein Einsatzfahrzeug des Vereins kann an diesem Abend besichtigt werden.Komm vorbei, triff dein Idol, mach Fotos, plaudere persönlich mit Seiler & Speer, genieße Punsch – und tu dabei Gutes.