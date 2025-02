"Happy Birthday, Falco!" - neuer Geburtstags-Song zum 68er

Am Mittwoch würde der unsterbliche Falco seinen 68. Geburtstag feiern. Als Geschenk gibt's das coole Geburtstags-Ständchen "Happy Birthday, Falco!" und gleich 3 Tribute-Konzerte im Wiener U4.

“Happy Birthday, Falco! You're still here tonight. Let's raise our glasses, into the light.”

Cooles Geburtstags-Ständchen für Falco zum 68. Geburtstag (19 Februar). Zum Ehrentag lässt ihn Wolfgang Kosmata, Beirat der Falco Privatstiftung, jetzt mit dem neuen Hit „Happy Birthday, Falco!“ hochleben. Und das in gleich vier Versionen! „Eine g‘schwinde Idee, die innerhalb von drei Tagen durcharbeiten fertig war,“ erklärt er seine Hommage an den Ausnahmekünstler Falco im oe24-Talk.

© KOSMATA ×

© oe24TV ×

Wolfgang Kosmata (o.) feiert Falco.

© APA ×

Der Geburtstags-Song, der im Text auch legendäre Falco-Hits wie „Der Kommissar“, „Vienna Calling“ oder „Jeanny“ aufgreift, wurde in Anlehung an den Vortrag „Der Professor sieht rot“ mittels KI erstellt: „Ich habe eine riesige Sound- und Vocal-Bibliothek. Da kann ich aus 100.000 Stimmen auswählen und diese auch je nach Bedarf verändern.“ erklärt Kosmata den spannenden Zugang: „Das ist perfekt, wenn’s auf die Schnelle gehen soll und man dafür ja auch nicht extra ins Studio gehen muss.“

© zeidler ×

Der Text rund um Zeilen wie „Du regierst über Schatten, thronst über Licht. Die Menge verneigt sich – vor deinem Gesicht“ ist ein Hommage an den Ausnahmekünstler Falco und beschreibt die Zeitlosigkeit und Unsterblichkeit seiner Top-Hits.“

© Zeidler ×

© zeidler ×

Zum 68. Geburtstag ertönen diese jetzt auch gleich drei Mal in Wiener U4. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag liefern „Die Goldfisch“ unter der Leitung von Thomas Rabitsch gleich drei Tribute-Konzerte, bei denen Austropo-Stars wie Georgij Makazaria („Dance Mephisto“), Edita Malovcic („Nachtflug“) oder Roman Gregory („Ganz Wien“) die größten Hits des Falken anstimmen und die ORF-Stars Tarek Leitner (19. Februar), Nadja Bernhard (20. 2.) und Tobias Pötzelsberger (21. 2.) den legendären "Newsflash" zum Hit „Jeanny“ rezitieren.