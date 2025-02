Falco: So feierte der Austropop seinen 68. Geburtstag im U4

Mini-Konzert vor der großen Tournee. Am Mittwoch zündeten die Goldfisch im Wiener U4 das erste von gleich drei Geburtstags-Konzerten für Falco. Ab 14: November geht man mit der emotionellen Hit- und Video-Show auch auf große Österreich-Tour.

„Im U4 geigen wieder die Goldfisch!“ Mit dem Kulthit „Ganz Wien“ setzte Falco 1981 seinem zweiten Wohnzimmer ein musikalisches Denkmal. Jetzt, 27 Jahre nach seinem Unfalltod, lässt ihn ebendort der Austropop wieder hochleben. Am Mittwoch stieg ebendort das erste von drei Tribute-Konzerte der von Thomas Rabitsch angeführten All-Star-Truppe „Die Goldfisch“, mit dem 500 Fans auch gleich den 68. Geburtstag der unsterblichen Austropop-Legende feierten.

Vom Opener „Wiener Blut“, dem Rabitsch eine eindringliche Instrumental-Version von „Out of the Dark“ voranstellte, bis zum All-Star-Finale „Rock Me Amadeus“ zündete der Austropop begleitet von Falcos Original Band am Mittwoch im U4 die große Geburtstags-Party zum 68er des Falken. Roman Gregory („Wiener Blut“), Georgij Makazaria ("Dance Mephisto"), Andie Gabauer („Zuviel Hitze“), Edita Malovcic ("Hoch wie nie"), Skero ("Auf der Flucht") Drew Sarich („Titanic“) oder Burgschauspieler Johannes Krisch („Nachtflug“) lieferten dabei im restlos ausverkauften U4 die größten Hits des Falken. Zwei Stunden Kult mit absoluter Mitsing-Garantie. Cool: Falco rockte dabei am Videosceeen mit. Auch mit Zwischenansagen wie „Ist das noch mein Wien?“

Dazu gab‘s das mit weißem Pulver veredelte Gregory-Makazaria-Krisch-Duett „Mutter der Mann mit dem Koks ist da“, einen Gast-Aufritt von Falco-Musical-Darsteller Moritz Mausser rund um „Der Kommissar“, ORF-Moderator Tarek Leitner mit dem legendären „Newsflash“ zu „Jeanny“ und nach „Ganz Wien“ sogar die Hansi-Lang-Hommage „Keine Angst“.

Am Donnerstag und Freitag steigen die Zugaben im U4, bei denen Nadja Bernhard bzw. Tobias Pötzelsberger den „Newsflash“ übernehmen. Ab 14. November geht‘s für die Goldfisch dann erstmals auf große Österreich-Tournee: gleich 6 Konzerte, mit dem Heimspiel im Wiener Gasometer (28. November) als Grande Finale. „Die Show ist ja seit Jahren etabliert und hat ja neben dem U4 auch schon am Nova Rock oder am Rathausplatz die Fans begeistert. Weil die Falco Songs eben absolut zeitlos sind“, erklärt Rabitsch im oe24-Interview den neuen Konzerthit, bei dem der Falke mit großer Video-Show und virtuellen Duette „live“ dabei ist. Der Vorverkauf für die Austropop-Show des Jahres

unter dem Motto „40 Jahre Rock Me Amadeus FALCO In Concert – Live on Screen“ gibt’s ab Freitag (21. Februar) um 11 Uhr bei oeticket und ticket24.at

