Legendäres "Falco 3"-Album ab Freitag neu Remastered

Zum 40-jährigen Jubiläum erscheint Falcos drittes Studioalbum "Falco 3" neu remastered – inklusive zahlreicher legendärer Hits neu aufgelegt

1985 veröffentlichte Falco sein drittes Studioalbum "Falco 3", das mit internationalen Hits wie "Rock Me Amadeus", "Vienna Calling" und der kontroversen Ballade "Jeanny" zu seinem größten Erfolg avancierte. Weltweit stürmten sowohl die Singles als auch das Album die Charts, wobei "Rock Me Amadeus" sogar Platz 1 der US-Billboard-Charts erreichte. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums erscheint das Album in verschiedenen Konfigurationen neu remastered. Die Editionen sind als Vinyl, CD und Musikkassette verfügbar und bieten je nach Version zahlreiche Bonusinhalte.

Falco. (c) APA / Herbert Pfarrhofer © APA / Herbert Pfarrhofer

Deluxe Editionen und Bonus-Tracks

Die Jubiläums-Konfigurationen beinhalten die originale Tracklist und das internationale Cover. Besondere Highlights sind der Salieri Version Mix von "Rock Me Amadeus" sowie der Metternich Arrival Mix von "Vienna Calling" – erstmals in Europa erhältlich.

Legende lebt weiter

© AP

Mit der Neuauflage von "Falco 3" werden die weltweiten Erfolge der Originalveröffentlichung noch einmal erlebbar. Die Deluxe Editionen ermöglichen Fans und Sammlern, die Klassiker in höchster Qualität und mit zusätzlichen Inhalten zu genießen.