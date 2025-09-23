Nova Rock legt mit Iron Maiden, Volbeat und The Cure nach

Starke Neuzugänge am Nova Rock. Nach The Offspring und Bring Me The Horizon holt Ewald Tatar zwischen 11. und 14. Juni nun auch Iron Maiden, Volbeat und The Cure nach Nickelsdorf

Erst im Juli dröhnten sie mit der Jubiläumsshow „Run For Your Lives“ 50.000 Fans im Happel Stadion die Ohren voll. Jetzt lassen die Hardrockgiganten Iron Maiden Nickelsdorf beben. Als Headliner beim Nov Rock Festival, das 2026 vom 11. bis 14. Juni wieder über 220.000 Fans headbangen lässt. Und das mit einem beachtlichen Line Up, denn neben den Punk-Ikonen von The Offspring, die als Warm-Up an 24. Oktober ja ihr oe24-Konzert in Linz rocken, und dem Final-Act Bring Me The Horizon (14. Juni) konnte Ewald Tatar nun auch die dänischen Elvis-Rocker von Volbeat (11. Juni) und die ewigen Grufties von The Cure (12 .Juni) für sein Rekord-Festival als Tagesheadliner verpflichten. Ein Top-Package, bei dem u.a. auch Kaleo. The Pretty Reckless, Papa Roach, Sabaton, Trivium, Alter Bridge, Sepultura, The Rasmus und Austropopper Lemo mit dabei sind.

© Barracuda Music

© zeidler

© zeidler

Das große Highlight wird aber definitiv am 13.Juni die vermeintliche Österreich-Abschied von Iron Maiden, die wieder mit einer „Setlist für die Ewigkeit“ rund um Hymnen wie „The Number Of The Beast“, „The Trooper“ oder „Run To The Hills“, dem legendären Monster-Maskottchen „Eddie“ und einer Art Handy-Verbot auffahren. „Wir wollen, dass ihr euch auf das Konzert und nicht auf das Filmen konzentriert!“