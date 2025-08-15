Kurzbesuch in Wien: OneRepublic genießen Figlmüller-Schnitzel vor Festival

OneRepublic legten vor ihrem Auftritt beim Lovestream Festival in Bratislava einen kulinarischen Zwischenstopp in Wien ein – mit Schnitzel, Sightseeing und einem spontanen Akustik-Auftritt in der Altstadt.

Bevor OneRepublic am Freitagabend beim Lovestream Festival in Bratislava die Menge zum Beben bringen, legten Ryan Tedder (46) und seine Bandkollegen einen Zwischenstopp in Wien ein – inklusive kulinarischem Pflichtprogramm. Auf Instagram teilten sowohl der Frontmann als auch der offizielle Band-Account mehrere Eindrücke ihres Kurzbesuchs in der österreichischen Hauptstadt.

Ganz oben auf der Liste: ein Besuch im legendären Figlmüller, wo natürlich das „OG“ Original Wiener Schnitzel aufgetischt wurde. Passend dazu postete die Band die schlichte, aber eindeutige Botschaft: „Vienna dinner. See you tonight @lovestreamfestival“. Der Aufenthalt war kurz, aber offenbar intensiv – denn neben der kulinarischen Stärkung nutzten die Musiker die Gelegenheit, die Wiener Innenstadt zu erkunden.

Besonders angetan waren sie von der historischen Architektur: In der Weihburggasse entdeckten sie einen über 200 Jahre alten Hausbogen, den sie prompt für einen spontanen Akustik-Test neuer Songs einsetzten. So verwandelte sich die romantische Altstadt für einen Moment in eine ganz private Bühne – ein besonderes Schmankerl für zufällige Passanten, bevor die Band weiter nach Bratislava reiste, um vor Tausenden Fans ihre Hits wie „Counting Stars“ oder „Apologize“ zu performen.