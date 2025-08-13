Alles zu oe24VIP
Hollywood-Star heimlich am Frequency erwischt

13.08.25, 19:53
Hollywood-Glanz in St. Pölten: Während Sängerin und Schauspielerin Suki Waterhouse am Mittwoch beim FM4 Frequency-Festival die Bühne eroberte, sorgte ihr Ehemann Robert Pattinson abseits des Scheinwerferlichts für Aufsehen. 

Der „Twilight“- und „Batman“-Star reiste heimlich mit nach Österreich, um seine Partnerin backstage zu unterstützen.

Pattinson hielt sich zwar weitgehend im Hintergrund, verfolgte die Auftritte seiner Frau und stand ihr auch bei Interviews mit heimischen Medien zur Seite. Mit Fans posierte er nur vereinzelt für Fotos – Waterhouse wollte den Moment lieber privat halten.

Seine Frau rockt die Bühne

Hinter den Kulissen feierte das Paar dennoch gemeinsam, ganz wie ein eingespieltes Team: Sie rockte die Bühne, er hielt im Hintergrund den Rücken frei.

Für das Frequency war das prominente Paar ein glanzvoller Auftakt. In den kommenden Tagen steigt die Star-Dichte weiter: Shawn Mendes, Post Malone und Chappell Roan stehen noch im Programm – und am Freitag will Oscar-Preisträger Will Smith mit seinen größten Hits das Publikum begeistern.

