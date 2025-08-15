Post Malone spaziert durch die Wiener City

Der Sänger nahm sich reichlich Zeit für Selfies mit Fans.

Post Malone begeisterte am Mittwoch beim Frequency in St. Pölten. Der 1995 als Austin Richard Post in Dallas geborene Musiker gilt als Phänomen und überzeugte bereits mit Rap, Hip-Hop, Pop und seit 2024 auch mit Country-Musik.

Davon zeigte er auch beim Frequency viel - etwa mit seinem Outfit: Bluejeans, Stiefel, kariertes Hemd und dicke Gürtelschnalle. Der Sänger mit den auffälligen Gesichtstattoos war in Redelaune und stellte sich gleich zwei Mal beim Publikum vor, ehe er ein um das andere Mal nach einem Becher griff und ihn gen Himmel streckte: "Cheers Motherfuckers!", rief er in ruppiger Manier und zündete sich während des nächsten Songs eine Zigarette an.

Nach seinem Auftritt beim Frequency gab sich Malone am Donnerstag auch Wien fannah. Der 30-Jährige nützte seinen freien Tag zum Shoppen in der Wiener Innenstadt. Wie ein TikTok-Video zeigt, nahm sich Malone am Graben reichlich Zeit für Selfies mit Fans.