Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Post Malone
© Getty Images

Nach Frequency

Post Malone spaziert durch die Wiener City

15.08.25, 10:10
Teilen

Der Sänger nahm sich reichlich Zeit für Selfies mit Fans.

Post Malone begeisterte am Mittwoch beim Frequency in St. Pölten. Der 1995 als Austin Richard Post in Dallas geborene Musiker gilt als Phänomen und überzeugte bereits mit Rap, Hip-Hop, Pop und seit 2024 auch mit Country-Musik.

Davon zeigte er auch beim Frequency viel - etwa mit seinem Outfit: Bluejeans, Stiefel, kariertes Hemd und dicke Gürtelschnalle. Der Sänger mit den auffälligen Gesichtstattoos war in Redelaune und stellte sich gleich zwei Mal beim Publikum vor, ehe er ein um das andere Mal nach einem Becher griff und ihn gen Himmel streckte: "Cheers Motherfuckers!", rief er in ruppiger Manier und zündete sich während des nächsten Songs eine Zigarette an.

 

@zeyy.linn Ariana what are doing here ?!????✨#fyp #vienna #postmalone #random #foryou ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN ????????

 

 

Nach seinem Auftritt beim Frequency gab sich Malone am Donnerstag auch Wien fannah. Der 30-Jährige nützte seinen freien Tag zum Shoppen in der Wiener Innenstadt. Wie ein TikTok-Video zeigt, nahm sich Malone am Graben reichlich Zeit für Selfies mit Fans.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden