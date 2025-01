× Topmodel-Ernährung: So ernährt sich Gisele Bündchen

Der Weg zu körperlichem Wohlbefinden und seelischer Balance beginnt für das Supermodel in ihrer Küche. In ihrem neuen Buch „Nourish“ teilt sie 100 Rezepte.

Als eines der erfolgreichsten Supermodels aller Zeiten hat sie die Laufstege der Welt dominiert, zahlreiche Werbekampagnen geprägt und sich über die Jahre zu einer einflussreichen Aktivistin und Autorin entwickelt. Das aktuelle Buch von Gisele Bündchen (44) steht bereits auf der NY-Times-Bestseller-Liste, weithin als die bedeutendste Liste der meistverkauften Bücher in den Vereinigten Staaten bekannt.

In „Nourish“ (Anmerk.: „ernähren“), so der Titel des im März 2024 in den USA veröffentlichten Buches, präsentiert Bündchen 100 gesunde und leicht nachzukochende Rezepte. Sie alle basieren auf alltäglichen Zutaten und sollen einen ausgewogenen Lebensstil fördern. Nun gibt es das Buch auch auf Deutsch.

„Nourish“

Einfache Rezepte, die Körper und Seele nähren. Gisele Bündchen ZS-Verlag; 31,50 Euro © Gisele Bündchen ZS-Verlag ×

Nourish – mehr als ein Kochbuch

Bündchen teilt darin ihre Philosophie eines gesunden und bewussten Lebensstils und bietet Inspiration für alle, die ihre Ernährung und ihr Wohlbefinden verbessern möchten. Für Bündchen gehören zu einem gesunden Lebensstil neben der bewussten Ernährung auch Sport und Meditation. Momente der Reflexion und Dankbarkeit sind für sie ebenso wichtig wie Stressmanagement und Meal Prep (ein 4-Wochen-Plan ist inklusive!). Es finden sich auch Vorschläge für kinderfreundliche Varianten der Rezepte. Gemeinsame Ess-Routinen und -Rituale sind der bald 3-fach-Mama (sie erwartet nach der Scheidung von Footballstar Tom Brady ein Baby mit Partner Joaquim Valente) enorm wichtig.

© Steve O’Brien ×

Neben den Rezepten bietet das Buch auch Ratschläge für eine achtsame Lebensweise. Bündchen gibt praktische Tipps zur Essensplanung und zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung.

Neustart

„Nourish“ beginnt mit einer sehr persönlichen Einleitung, in der Bündchen ihre Geschichte und ihre Beweggründe für dieses Buch mit den Leser:innen teilt. Nach dem frühen Erfolg als Model und einem Leben mit ständigem Jetlag, literweise Kaffee, vielen Zigaretten und Rotwein, bekam das Model gesundheitliche Probleme. Mit einem Neustart inklusive gesunder Ernährung gelang es ihr jedoch, sich davon zu befreien. Sie begann mit Yoga, um Ruhe und eine Verbindung zu sich selbst zu finden. Statt der morgendlichen Zigarette zum Kaffee ging sie laufen oder machte einen Spaziergang und dann ihr Yoga-Programm. Um am Ende eines langen Tages runterzukommen, schenkte sie sich keinen Rotwein mehr ein, sondern unternahm einen Spaziergang oder meditierte. „Ich verabschiedete mich“, so Bundchen, „von schlechten Gewohnheiten und ersetzte sie durch gesunde Routinen. Yoga, Atemübungen und Meditation gaben meinem Tagesablauf eine neue Struktur.“

Wohlbefinden durch Ernährung

Mit dieser Erfahrung im Hintergrund erklärt Bündchen: „Achtsames Essen hat mir sehr geholfen, um herauszufinden, was mir und meinem Körper guttut.“ Statt einem strengen Ernährungsprogramm zu folgen, hört sie lieber auf ihren Körper, wobei der Gesundheitsaspekt im Vordergrund steht.

© Steve O’Brien ×

Was isst Gisele Bündchen nun? Am liebsten Lebensmittel mit hoher Nährstoffdichte, hauptsächlich pflanzliche Kost, sprich viel Obst und Gemüse. Erlaubt ist jedoch auch Flexibilität, wie beispielsweise Pizzaabende mit ihren Kindern. Viele ihrer Rezepte sind glutenfrei und enthalten Zutaten wie Mandelmehl, Avocadoöl und Datteln. „Beim Essen mag ich es am liebsten unkompliziert“, beschreibt Bündchen ihren Zugang zum Thema Ernährung. Wichtig sind ihr unverarbeitete, nährstoffreiche Nahrungsmittel ohne Füll- und Zusatzstoffe. Ihr Credo: „Ich will gesund essen, möchte mich aber durch keine Ernährungsform einschränken.“ Sie bevorzugt einfaches Essen, wie Obst, Gemüse, Smoothies, ab und zu etwas Fleisch und Fisch. „Ich esse nicht nur, um satt zu werden oder Gelüsten nachzugeben, auch wenn beides schöne Nebeneffekte sind. Vor allem esse ich, um glücklich, gesund, energiegeladen und zufrieden zu sein.“ Gepaart mit ausreichend Schlaf und täglichem Sport verbessern sich dadurch alle Körperfunktionen: von einer besseren Verdauung über körperliche Energie bis hin zu einem klaren Kopf.

Alltagsentscheidungen

Bündchen gibt der Leserin noch ein paar Alltagstipps mit auf den Weg:

Flexibel bleiben: „Zu Hause liebe ich meinen täglichen Smoothie. Wenn ich auf Reisen bin, esse ich stattdessen einfach Obst.“

Optionen abwägen! Weniger auf auf die Vermeidung von verarbeiteten Produkten konzentrieren, sondern eher darauf, was für gesunde Alternativen es gibt.

Neugierig bleiben und immer wieder etwas Neues ausprobieren: das Angebot ist bunt wie ein Regenbogen!

Auf den Körper hören: Manchmal verrät eine Heißhungerattacke einen Mangel. Bündchen: „Wenn ich große Lust auf rotes Fleisch habe, braucht mein Körper vielleicht mehr Eisen.“

Nährstoffreiches wählen. Gemüse, Suppen und Salate sind schnell zubereitet und enthalten viele Nährstoffe, aber auch süße Speisen können nährstoffreich sein.

Und schließlich: Erlauben Sie sich hin und wieder Ausnahmen!

„Mein Körper ist mein Tempel, und mein Tempel ist mir heilig“ - so Gisele Bündchens Lebensphilosophie.