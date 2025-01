Wohlfühlkilos & Co.: Nelly Furtados natürliches Bikini-Foto sorgt für Jubel

Zum Jahresanfang hat sich Nelly Furtado etwas getraut, was wohl die meisten ihrer Kolleginnen nie machen würden. Auf Instagram postete die 46-Jährige einen ungefilterten und ungeschminkten Bikini-Schnappschuss – inklusive Wohlfühlkilos, Besenreisern und Cellulite.

Pop-Ikone Nelly Furtado (46) setzt ein Zeichen für mehr Selbstliebe – und das völlig ungeschminkt und ungefiltert. Auf Instagram überraschte die „I’m Like a Bird“-Interpretin ihre 1,5 Millionen Follower mit einem mutigen Spiegel-Selfie im knallorangen Bikini. Dabei zeigt sie sich genauso, wie sie ist: mit Besenreisern, blauen Flecken und ein paar Wohlfühl-Kilos. Ihre Botschaft: Selbstliebe und Echtheit sind wichtiger als der Druck, perfekt zu sein – und das Netz feiert sie dafür!

Nelly Furtado wird für natürliches Bikini-Foto gefeiert

„Ich habe 2024 auf ganz neue Weise den Schönheitsdruck in meiner Branche gespürt“, schreibt Nelly unter den Instagram-Schnappschuss. „Gleichzeitig habe ich ein neues Level von Selbstliebe und echtem Selbstbewusstsein erreicht“, erklärt sie weiter.

Keine Beauty-Eingriffe

Doch Nelly wäre nicht Nelly, wenn sie das Thema nicht mit ihrem gewohnt charmanten Humor angehen würde. So verrät sie: Bis auf Veneers an ihren oberen Vorderzähnen hat sie keinerlei Beauty-Eingriffe vornehmen lassen – weder Filler noch Operationen. „Manchmal tricksen wir bei Fotoshoots mit Face- oder Body-Tape, und ja, ich hatte einen Spraytan für dieses Bild. Aber meine Besenreiser? Die erinnern mich an meine Familie – die dürfen bleiben!“

Mit ihrer ehrlichen Botschaft trifft sie einen Nerv: „Drückt euch frei aus, feiert eure Individualität“, schreibt sie weiter. „Es ist okay, mit dem zufrieden zu sein, was ihr im Spiegel seht – und genauso okay, sich etwas anderes zu wünschen.“

Nelly Furtado feiert ihre Kurven und setzt sich auf Social Media für mehr Selbstakzeptanz ein. © Getty Images ×

Perfekt unperfekt

In der Kommentarspalte überschlagen sich ihre Fans mit Lob: „Du bist wunderschön, genauso wie du bist!“, „Danke für deine Ehrlichkeit!“ und „Du inspirierst mich immer wieder!“ lauten nur einige der vielen positiven Kommentare.

Mit diesem starken Post zeigt Nelly Furtado nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Followern: 2025 beginnt mit einer Portion Selbstakzeptanz – und einer guten Dosis Authentizität.