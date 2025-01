Hailey Bieber begeistert mit heißem After-Baby-Body

Hailey Bieber hat das neue Jahr mit einem Knall eingeläutet. Auf Instagram präsentierte die frischgebackene Mama ihren beeindruckenden After-Baby-Body, nur vier Monate nach der Geburt ihres Sohnes Jack Blues.

Das Model, das im August 2024 gemeinsam mit ihrem Ehemann Justin Bieber ihren Sohn Jack Blues zur Welt brachte, verabschiedete das alte Jahr in einem heißen Lingerie-Look. Von einer kürzlichen Schwangerschaft ist allerdings keine Spur mehr zu sehen. In knapper Unterwäsche und Pelzmantel zeigte sie ihren unglaublichen After-Baby-Body und läutete das neue Jahr ein.



Heiß: Hailey Bieber zeigt stolz ihre Bauchmuskeln

Nur wenige Monate nach der Geburt von Jack Blues zeigt sich die junge Mutter in Bestform – bauchfrei und so heiß wie nie zuvor. Am Silvesterabend überraschte Hailey ihre Fans mit einem verführerischen Schnappschuss, auf dem sie ihre atemberaubenden Bauchmuskeln zur Schau stellte. In rosafarbener Lingerie und einer auffälligen „JBB“-Kette, die für ihren Sohn Jack Blue Bieber steht, posierte die 28-Jährige super selbstbewusst.

An Silvester gönnte sich die frischgebackene Mutter auch einen besonderen Genuss. Es gab köstliche Burger von In-N-Out mit Kaviarfüllung, wie die Rhode-Gründerin zeigte. Strahlend und zufrieden posierte sie sogar mit einem Hütchen der Fast-Food-Kette und ihrem Lieblingscocktail – einem Martini – in der Hand.

Trennungsgerüchte um Hailey und Justin Bieber

Was auf den Fotos allerdings fehlte, war ihr Ehemann Justin Bieber. Gerüchte über ein mögliches Liebes-Aus machten schnell die Runde. Doch Hailey nahm diese Spekulationen gelassen und lächelte sie einfach weg.