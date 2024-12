Mit diesem Look bringt Kim Kardashian den Schnee zum Schmelzen

In der kalten Jahreszeit lieben wir es kuschelig – genauso wie Kim Kardashian! Die Kurven-Queen zeigt sich in einem ultraknappen Fell-Look. Besonders warm dürfte ihr darin nicht sein, aber heiß ist er allemal!

Pünktlich zur Weihnachtszeit sorgt Kim Kardashian mal wieder für Aufsehen – und das mit einem besonders ausgefallenen Look. Während sich die meisten Menschen in dicken Mänteln, Schals und mehreren Schichten vor der Kälte schützen, entscheidet sich der Reality-Star für das Gegenteil: Sie lässt die Hüllen fallen und präsentiert ihre Traumkurven in einem Pelz-Bikini. Mit dem gewagten Outfit wirbt die 44-Jährige auf Instagram für ihre neue „SKIMS“-Kollektion, die ab dem 18. Dezember erhältlich ist.

Kim Kardashian posiert im Pelz-Bikini

Die neuesten Pieces ihrer „SKIMS“-Kollektion bewirbt die 44-Jährige wie gewohnt am liebsten selbst – und bringt ihre Fans mit einem heißen Instagram-Schnappschuss ganz schön ins Schwitzen. Dabei macht sie klar: Diese Kollektion wird heißer als je zuvor.

Mit den Armen entspannt hinter dem Kopf verschränkt und einem verführerischen Blick posiert sie in einem Bikini, der kaum mehr als das Nötigste bedeckt. Der Pelz-Look betont Kims legendäre Kurven. Mit dem Look bleibt Kim ihrer Devise treu: Wer auffallen will, muss eben auch mal frieren – selbst im Winter.

Die Reaktionen ihrer Fans ließen nicht lange auf sich warten. Zwischen Herz- und Flammen-Emojis überschlagen sich die Kommentare vor Begeisterung über den gewagten Look. Doch wie so oft bleibt auch Kritik nicht aus. Einige Fans fragen sich, wann und wo man einen Pelz-Bikini überhaupt tragen sollte – oder ob es bei diesem Outfit einzig um den Show-Effekt geht.

Doch ob alltagstauglich oder nicht: Kim Kardashian hat mit diesem Auftritt wieder einmal bewiesen, dass sie genau weiß, wie sie für Gesprächsstoff sorgt.