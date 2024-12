Silvester Outfits 2024: Das sind die besten Party-Pieces

Silvester-Outfits sind wie Feuerwerk – knallig, funkelnd und unvergesslich. Wer möchte schon dezent auftreten, wenn man ins neue Jahr startet? Genau niemand! Deshalb haben wir die besten Trends 2024 für dein Silvester-Outfit für dich zusammengestellt.

Für den Countdown ins neue Jahr muss das Outfit sitzen – schließlich wollen wir alle 2025 mit einem Fashion-Statement starten! Wir wissen, dass es nicht immer einfach ist, sich für ein Outfit zu entscheiden. Keine Sorge, wir haben ein paar Ideen, damit ihr nicht komplett planlos dasteht.

Die perfekten Pieces für Ihr Silvester-Outfit

1. Statement Strumpfhosen

Strumpfhosen zu Silvester? Ja, bitte! Aber nicht irgendwelche - die perfekten Strumpfhosen für die Silvesternacht sind vollgepackt mit Glitzersteinchen und funkelnden Details, die bei jedem Schritt das Licht einfangen. Wer braucht schon klassische Strümpfe, wenn man in einer Glitzerwelle ins neue Jahr tanzen kann?

Stumpfhosen 1/3

2/3

3/3 © Calzedonia Tüllstrumpfhose mit Strasssteinen, 28€ © Falke Strumpfhose mit Glitzermusterung, 28 €. © Beck Söndergaard Copenhagen Schimmernde Strumpfhose, 26€

2. Pailletten-Mania

Pailletten zu Silvester sind wie der Kuss um Mitternacht – einfach unverzichtbar! Sie funkeln, blenden und machen jeden Schritt zum Highlight der Nacht. Ob als Kleid, Top oder Accessoire – mit Pailletten ist der „Weniger ist mehr“-Gedanke sofort passé. Wer sagt schon Nein zu einem Outfit, das im Dunkeln fast seinen eigenen Lichtschein hat?

Pailletten 1/4

2/4

3/4

4/4 © Zalando Pailletten-Maxirock, 40€ © Zalando Langärmliges Paillettenkleid, 135€ © H&M Pailletten-Kleid, 50€ © C&A Pailletten Long Blazer, 60€

3. Mini – malistisch

Mini-Rock, Mini-Kleid oder Mini-Shorts zu Silvester? Absolut! Silvester ist die perfekte Gelegenheit, um sich Mini – malistisch auszutoben. Kombiniert mit einer Strumpfhose und passenden Heels geht’s mit endlos langen Beinen ins nächste Jahr.

Mini 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Zalando Glitzernde Micro Shorts, 70€ © Net-a-porter Minikleid mit Verzierung, 440€ © Calzedonia Micro Shorts, 33€ © H&M Glitzerndes Minikleid, 70€ © H&M Micro Shorts, 79€

4. Fransen-Fieber

Fransen-It-Pieces sind der ultimative Showstopper für dein Silvester-Outfit! Ob ein fransiges Kleid, eine Tasche oder ein Top – diese Details setzen sofort ein Statement und sorgen für spektakuläre Bewegung und Dramatik, während du ins neue Jahr tanzt. Jede Drehung und jeder Schritt lässt die Fransen im Rhythmus mit dir mitschwingen und zieht garantiert alle Blicke auf sich.

Fransen 1/3

2/3

3/3 © Mango Oberteil mit Fransen, 180€ © H&M Tasche mit Fransen, 90€ © Peek und Cloppenburg Midi Kleid mit Fransen, 120€

5. In Samt gehüllt

Zu den Weihnachtsfeiertagen und Silvester hat sich Samt schon längst etabliert! Wer kann schon einem Outfit widerstehen, das so weich ist, dass es sich anfühlt, als würde man in eine luxuriöse Umarmung gehüllt werden? Samt ist die geheime Waffe für glamouröse Auftritte: Es sieht edel aus, fühlt sich an wie ein Kuscheltier im Designerformat und bringt uns gleichzeitig das perfekte, festliche Flair.

Samt 1/4

2/4

3/4

4/4 © C&A Samt-Anzug im Set, 100€ © Mango Samt-Jumpsuit, 290€ © Zalando Midi-Kleid, 30€ © Net-a-Porter Samtkleid, 395€

Also, wenn hier nicht genug Outfit-Inspiration dabei war, dann wissen wir auch nicht mehr weiter.