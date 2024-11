Was wir bereits über Gisele Bündchens Schwangerschaft wissen

Ein „neues Kapitel“ beginnt schon bald für Gisele Bündchen. Das Topmodel erwartet mit 44 Jahren ihr drittes Kind.

Bündchen mit Bäuchlein: Es dürfte noch alles ganz „frisch“ sein, denn von Gisele Bündchen wurde noch nicht bestätigt, was die Welt schon seit geraumer Zeit erfreut: Das 44-jährige Topmodel, das sich vor zwei Jahren von ihrem Ehemann, Football-Star Tom Brady trennte, erwartet Nachwuchs, wie internationale Medien berichten. Die aus Brasilien stammende Beauty und Mutter zweier Kinder (Benjamin, 14, und Vivian, 11) soll ein Baby unter dem Herzen tragen.

Supermodel freut sich auf „neues Kapitel“

Passend dazu verrät ein Insider aus Bündchens privatem Umfeld im „People“-Magazin zumindest so viel: „Sie ist sehr aufgeregt und freut sich darauf, dieses neue Lebenskapitel offen begrüßen zu dürfen.“ Vater des Babys dürfte der Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente sein, mit dem das Model seit Sommer letzten Jahres glücklich liiert ist.

Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente soll der Vater des Babys sein. © Getty Images ×

„Viele positive Nachrichten und Glückwünsche“

Dem anonymen Insider zufolge bekam Bündchen „viele positive Nachrichten und Glückwünsche“. Sie habe versucht, die Neuigkeiten „so lange wie möglich für sich behalten, aber das wurde langsam zu einer Herausforderung.“ Seit den ersten Berichten wurde Bündchen mehrmals in der Öffentlichkeit gesehen. Auf jüngsten Paparazzi-Fotos ist tatsächlich ein Bäuchlein, das Gisele gekonnt unter einer großen Handtasche zu verstecken versucht, zu erspähen.

Ihren Babybauch verdeckte das Topmodel unlängst mit ihrer Handtasche. © Getty Images ×

Ein schönes Lebensereignis wäre der Nachwuchs für Gisele Bündchen zweifelsohne – im Jänner dieses Jahres hatte das Topmodel ihre wichtigste Bezugsperson, ihre Mutter Vânia, verloren. Sie starb an den Folgen einer Krebserkrankung. „Es tut unendlich weh. Eine Mutter ist das Fundament jedes Menschen“, so Gisele in einem Interview über ihren Schmerz. Jetzt wird sie selbst zum dritten Mal Mutter, schenkt neues Leben und beginnt damit ein neues Kapitel.