Quarterback-Star Tom Brady und Supermodel Gisele Bündchen haben sich scheiden lassen.

Jetzt ist es offiziell: Der Traum vom Traumpaar ist ausgeträumt. Model Gisele Bündchen (42) und Ehemann Tom Brady (45) wurden beim Verlassen des Büros eines Scheidungsanwalts gesichtet. Der Star-Quarterback sei bereits aus der gemeinsamen Villa in Miami ausgezogen.

Einigung gefunden

Die Scheidungspapiere wurden heute, am Freitag, 28. Oktober 2022, offiziell eingereicht, berichten anonyme Quellen. Wie "TMZ" erfahren haben will, haben die Anwälte von Gisele und Tom mit einem Mediator zusammengearbeitet, um sowohl die Eigentumsregelung sowie das Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder auszuhandeln.

Brady bestätigt Scheidung

Auf Instagram schreibt Brady in einer Story, dass man sich freundschaftlich dazu entschieden habe und man um die Wahrung der Privatsphäre bitte.

© Instagram

Gisele hat einen Neuen

Doch, was Tom Brady gar nicht gefallen dürfte: Insider berichten davon, dass Gisele Bündchen bereits mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet wurde. Der mysteriöse Unbekannte soll bei einer Beraterfirma arbeiten, ebenfalls in seinen 40ern sein und "sehr erfolgreich" sein.