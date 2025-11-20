Veronica Ferres provoziert mit Mittelfinger-Posting

Mit einer klaren Botschaft und einem ebenso deutlichen Bild sorgt Veronica Ferres in den sozialen Medien für Gesprächsstoff. Die Schauspielerin teilt ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie beide Mittelfinger in die Kamera hält und dazu ein Statement, das ihre Follower zum Nachdenken bringt.

Mit ihrem jüngsten Post sendet Schauspiel-Ikone Veronica Ferres ein starkes Zeichen für Selbstbestimmung und Authentizität – und zeigt, dass man auch mit 60 noch laut, sichtbar und kraftvoll sein darf. Ihr Appell: Niemand sollte sich für sein Alter rechtfertigen müssen.

„Älter werden ist kein Makel, sondern ein Privileg“

Mit diesen Worten richtet sich die 60-Jährige gegen gesellschaftliche Erwartungen und Schönheitsnormen. „Ich will nicht behandelt werden, als ob ich 20 bin. Ich habe das Recht, älter zu werden“, schreibt Ferres. Das Altern sei kein Defizit, sondern ein natürlicher Prozess – und vor allem ein Geschenk.

In ihrem Beitrag erklärt sie weiter: „Wir lassen uns nicht mehr in die Erwartungen anderer pressen – wir dürfen wachsen, reifen und unseren Weg in unserem eigenen Tempo gehen. Alter sollte Würdigung und Respekt kreieren.“

© Getty Images

Ihre Botschaft trifft einen Nerv: In der Kommentarspalte bedanken sich viele User für die offenen Worte und dafür, dass Ferres ein sichtbares Zeichen gegen Ageism setzt.

Dass Ferres sich nicht in gesellschaftliche Rollenbilder drängen lässt, hat sie schon öfter bewiesen. Nun zeigt sie erneut Haltung – und nutzt ihre Reichweite, um die Diskussion über Altersbilder in der Medienwelt voranzutreiben.