Plagiatsvorwurf gegen Veronica Ferres: Schauspielerin erntete heftige Kritik

Veronica Ferres wollte mit einem Instagram-Video ein wichtiges Zeichen setzen – stattdessen sieht sich die Schauspielerin jetzt schweren Plagiatsvorwürfen gegenüber. Der Grund: Sie soll Inhalte einer anderen Creatorin nahezu wortgleich übernommen haben.

Eigentlich wollte Veronica Ferres eine wichtige Botschaft teilen – doch ihr Engagement ging kräftig nach hinten los. Die 60-jährige Schauspielerin steht aktuell im Mittelpunkt einer Plagiatsdebatte: Auf Instagram hatte sie ein Video veröffentlicht, in dem sie über die unterschiedlichen Erwartungen an Männer und Frauen sprach. Doch der Clip war inhaltlich fast ident mit einem Beitrag der deutschen Kolumnistin und Content-Creatorin Tara-Louise Wittwer (34).

„Hast du gerade mein Video geklaut?“

Die Welle der Empörung ließ nicht lange auf sich warten. Tara-Louise Wittwer selbst meldete sich zu Wort und warf Ferres öffentlich vor, ihre Aussagen nahezu wortgleich übernommen zu haben. „Äh? Könntest du bitte nicht mein Video klauen“, kommentierte Wittwer unter Ferres’ Posting. Auch zahlreiche User kritisierten die Schauspielerin scharf. Besonders ärgerlich fanden viele, dass Ferres mit fremden Worten Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte – obwohl es sich um ein gesellschaftlich relevantes Thema handle.

Laute Kritik

Hintergrund des Streits: Ende Juni 2025 hatte Tara-Louise Wittwer ein Video auf Social Media veröffentlicht. Darin griff sie ein Zitat der chinesischen Influencerin Jessie Song auf: „A top tier man is just an average woman“ (auf Deutsch: „Ein herausragender Mann ist nur eine durchschnittliche Frau“). Wittwer erklärte darin, dass Männer oft für Eigenschaften gefeiert würden, die bei Frauen selbstverständlich erwartet werden. „Was bei Frauen selbstverständlich ist, wird bei Männern glorifiziert. Was bei Frauen erwartet wird, wird bei Männern dann gefeiert“, fasste sie ihre Sicht zusammen. Ihr Video erhielt großen Zuspruch – viele Follower stimmten ihr in den Kommentaren zu.

Nur wenige Tage später tauchte das Thema plötzlich im Instagram-Account von Veronica Ferres auf – fast im selben Wortlaut. Als das bekannt wurde, hagelte es Kritik. Schließlich verschwand das Video von Ferres’ Profil.

Veronica Ferres gesteht Fehler ein

Die Schauspielerin reagierte schließlich öffentlich. Am 14. Juli veröffentlichte sie ein Statement auf Instagram, in dem sie den Fehler einräumte. „Hier ist ein Fehler passiert, für den ich die Verantwortung trage. Deinen Ärger, liebe Tara-Louise Wittwer, verstehe ich und du hast Recht, das zu benennen“, schrieb Ferres.

Sie erklärte weiter, dass sie in ihrem Video zwar Jessie Song als Quelle genannt, aber übersehen habe, dass sie wesentliche Passagen direkt von Wittwer übernommen habe. „Den Credit an dich habe ich nun nachgeholt, aber natürlich viel zu spät“, so Ferres. Gleichzeitig lobte sie Wittwers Arbeit als „stark, wichtig und inspirierend“ und sprach erneut eine Entschuldigung aus.

Tara-Louise Wittwer äußerte sich nochmals zu dem Posting und nutzte die Reichweite, um für die gute Sache zu werben. © Instagram

Entschuldigung halbherzig angenommen

Ob der Vorfall für Tara-Louise Wittwer damit erledigt ist, bleibt offen. Ihre knappe Antwort auf das Entschuldigungsposting lautete lediglich: „Ok. Danke.“ Bei Veronica Ferres steckt sicher keine böse Absicht dahinter. Sie reagierte sofort und klärte ihr Missgeschick auf.