Disney investiert eine Milliarde Dollar in KI

Disney steigt mit einer Milliarde Dollar bei OpenAI ein und öffnet gleichzeitig seine bekannten Figuren für das KI-Videotool Sora. Die Unternehmen wollen damit neue Möglichkeiten für kreative Inhalte schaffen.

Am Donnerstag gaben beide Unternehmen bekannt, dass Disney eine Milliarde Dollar in OpenAI investiert und gleichzeitig eine Kooperation startet, die Disneys Charaktere für das KI-Videowerkzeug Sora nutzbar macht. Durch die dreijährige Lizenzvereinbarung kann Sora kurze Videos für soziale Medien erstellen, die von Nutzern angeregt werden. Dafür stehen mehr als 200 Charaktere aus Disney, Marvel, Pixar und Star Wars bereit. Eine Auswahl der Clips soll auch auf Disney+ verfügbar sein.

Die drei besten Freunde: Mickey, Goofy und Donald Duck. © Disney

Neue Inhalte durch Kooperation

Mit dem Einsatz der Figuren können kreative Kurzvideos entstehen, die über das KI-System generiert werden. Die Vereinbarung macht Disney zu einem wichtigen Kunden von OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT. Disney plant, die Programmierschnittstellen von OpenAI zu nutzen. Damit sollen neue Produkte und Werkzeuge entwickelt werden, die auf KI-Technologie basieren.