Heute schrieb Blue Origin Raumfahrtgeschichte: Erstmals flog eine rein weibliche Crew ins All – organisiert von Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Die Rakete "New Shepard" startete um 15:30 Uhr (MEZ) vom Weltraumbahnhof in Texas und brachte sechs Frauen über die Kármán-Linie, der international anerkannten Grenze zum Weltall in rund 100 Kilometer Höhe.

Teil der Crew waren Bezos' Verlobte Lauren Sánchez, Popstar Katy Perry, TV-Moderatorin Gayle King, die Wissenschaftlerin Aisha Bowe, Bürgerrechts-Aktivistin Amanda Nguyen sowie Unternehmerin Kerianne Flynn. Die Mission gilt als Meilenstein in der Raumfahrtgeschichte – der erste vollständig weibliche Raumflug seit Valentina Tereschkowas Soloflug 1963.

"Wow, oh my god!" - Bezos-Verlobte und Katy Perry flippen im All aus

Der Flug verlief reibungslos: Die Rakete hob mit dreifacher Schallgeschwindigkeit ab, trennte sich planmäßig von der Raumkapsel, und um 15:34 Uhr erreichten die Astronautinnen die Schwerelosigkeit. Begeisterte Ausrufe wie "Oh my god" und "Wow" waren über Bordmikrofone zu hören. Nach wenigen Minuten begann der Rückflug. Die Trägerrakete landete sicher um 15:37 Uhr, die Kapsel folgte wenig später sanft per Fallschirm und setzte um 15:41 Uhr auf.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten das Ereignis live. Jeff Bezos war persönlich vor Ort, um den Start zu begleiten. Die Crew war bereits kurz vor 15 Uhr in die Rakete eingestiegen, um sich auf den historischen Moment vorzubereiten.

Lauren Sánchez, die auch die Crew zusammengestellt hatte, betonte im Vorfeld die inspirierende Bedeutung der Mission: Sie wolle mit dem Flug neue Perspektiven eröffnen und künftige Generationen motivieren. Katy Perry sagte, sie hoffe, ihrer Tochter und anderen jungen Mädchen zu zeigen, dass Frauen Räume – im wörtlichen wie übertragenen Sinne – einnehmen können.

Die „New Shepard“-Rakete ist ein vollständig autonomes, wiederverwendbares Raumfahrzeug, das speziell für suborbitale Flüge konzipiert wurde. Während des etwa zehnminütigen Flugs erlebten die Astronautinnen nicht nur Schwerelosigkeit, sondern auch spektakuläre Ausblicke auf die Erde.