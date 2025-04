Historischer All-Flug: Erste reine Frauen-Crew

Das erste Mal flog eine rein weibliche Crew ins Weltall.

Am Montag startete die Rakete "New Shepard" von Milliardär Jeff Bezos' Raumfahrtunternehmen Blue Origin zu einer historischen Mission: Zum ersten Mal überhaupt befand sich eine rein weibliche Crew an Bord. Die elfminütige Reise führte das Raumschiff bis auf etwa 100 Kilometer Höhe – an den Rand des Weltalls. Organisiert wurde der Flug nicht von Jeff Bezos selbst, sondern von seiner Verlobten Lauren Sánchez, die auch Teil der Crew war.

Neben Sánchez, einer TV-Moderatorin und Kinderbuchautorin, flogen die Popsängerin Katy Perry, US-Moderatorin Gayle King, die Wissenschaftlerinnen Aisha Bowe und Amanda Nguyen sowie Unternehmerin Kerianne Flynn mit. Sánchez entwarf zudem gemeinsam mit dem Modelabel Monse die Raumanzüge der Crew. Ziel der Mission sei es, Menschen zu inspirieren und zu verbinden, so Sánchez in einem Interview.

Die Teilnehmerinnen des historischen Fluges

Katy Perry, Sängerin

Gayle King, Moderatorin und Journalistin

Lauren Sánchez, Journalistin, Unternehmerin und Partnerin von Jeff Bezos

Kerianne Flynn, Filmproduzentin

Aisha Bowe, ehemalige NASA-Raketenwissenschaftlerin

Amanda Nguyen, Bürgerrechtlerin und Sozialunternehmerin

Der Flug ist ein symbolträchtiger Meilenstein in der Raumfahrtgeschichte, da seit dem Solo-Flug der sowjetischen Kosmonautin Valentina Tereschkowa im Jahr 1963 keine rein weibliche Besatzung mehr ins All gereist war. Die Mission stellt einen bedeutenden Schritt für Sichtbarkeit und Gleichstellung von Frauen in der Raumfahrt dar.