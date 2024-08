× Adele: Chart-Sturm nach Sensations-Konzerten

Der Konzert-Hype um Adele in München spiegelt sich nun auch in den Charts wieder. Bei iTunes stürmt sie bei uns mit gleich 10 CDs wieder in die Top-10!

Am Wochenende feierte Adele in München ihr großes Konzert-Comeback. Insgesamt 148.000 Fans feierten die sympathische Mega-Show in einem eigens kreierten Pop-Up-Stadion. Jetzt bekommt Adele dafür „die Rechnung“ präsentiert: Überraschende Top-Platzierungen in den heimischen i-Tunes-Charts. Das Album „21“ aus dem Jahr 2011 mit Konzert-Krachern wie „Rolling in the Deep“, „Set Fire to the Rain“ oder „Someone like You“ stürmt in den heimischen bei Itunes Charts wieder bis auf Platz 2 hoch. Geschlagen nur von „Vultures 2“ dem Überraschungs-Release der Hip-Hop-Supergroup ¥$, Also Kanye West und Ty Dolla Sign.

Dazu schafft Adele mit dem 2015er Werk „25“ rund um den Grammy-Hit „Hello“ Platz 3 und mit der letzten, auch schon 2021 veröffentlichten CD „30“ immerhin noch Platz 7. In Summe ihr größter Erfolg in Österreich: 3 Alben zeitgleich in den Top 10 hatte sie zuvor bei uns ja noch nie platziert!

International schaffte Adele allein in den ersten 24 Stunden nach dem Münchener Debüt-Konzert über 11 Millionen Spotify Aufrufe. Ihr bester Wert seit 2021. Dazu gab’s über 3 Millionen Likes für ihre Insta-Fotos vom Konzert.





Nächste Woche ist mit dem nächsten Chart-Triumph zu rechnen. Am Freitag (9. August) und Samstag (10. August) singt Adele auf Initiative des Grazer Konzert-Zampanos Klaus Leutgeb ja wieder in München. Das wiederholt sie dann auch die darauffolgenden Wocheneden. Bis zum 31. August. 10 Konzerte. Für in Summe 740.000 Fans.