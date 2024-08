Adele überrascht Fans: Konzert für Olympia unterbrochen

Adele überrascht bei ihrem Münchener Konzert mit einer spontanen Sportübertragung des 100-Meter-Finales aus Paris.

Am Samstagabend sorgte Adele (36) in München für eine Überraschung bei ihrem Konzert. Mitten in ihrer Show unterbrach die britische Sängerin ihre Performance, um den Zuschauern ein besonderes sportliches Ereignis zu bieten.

Auf der beeindruckenden Bühne, auf der sich eine riesige Videoleinwand befindet, erschien plötzlich die Aufschrift „Live from Paris“. Die Fans sahen nun nicht Adele, sondern das spannende 100-Meter-Finale der Frauen bei den Olympischen Spielen, das gleichzeitig in Paris stattfand.

Gold für Sprinterin aus St. Lucia

Bei dem 800 Kilometer entfernten Rennen dominierte Julien Alfred (23) aus St. Lucia und gewann die Goldmedaille. Ihre Zeit von 10,72 Sekunden setzte einen neuen nationalen Rekord für ihr Land und sicherte ihr den ersten olympischen Sieg überhaupt für St. Lucia.

Auf den zweiten Platz lief Sha'Carri Richardson aus den USA, die im nassen Stade de France 10,87 Sekunden benötigte. Bronze ging an ihre US-Teamkollegin Melissa Jefferson, die mit einer Zeit von 10,92 Sekunden die dritte Medaille holte.

Adele stops her show to watch Sha’Carri Richardson in the 100m Women’s Final at the Olympics! #AdeleInMunich pic.twitter.com/ilgypxxfuC — . (@adelesremedyy) August 3, 2024

Nachdem das Rennen beendet war, setzte Adele ihr Konzert fort und begeisterte die Fans weiterhin mit ihrer Musik. Diese besondere Unterbrechung machte den Abend zu einem einmaligen Erlebnis, das die Verbindung von Musik und Sport auf unvergessliche Weise präsentierte.