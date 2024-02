Kurz-Chef gründet "Doping-Olympiade"

Peter Thiel ist einer der Mitgründer der "Enhanced Games" - Olympische Spiele, bei denen Doping erlaubt sein soll.

Sportliche Fairness mal andersrum. Peter Thiel (56) war Mitgründer (mit Elon Musk) von Paypal und investiert höchst erfolgreich in Startups. Eine Zeitlang unterstützte er Donald Trump und er war einer der Auftraggeber von Sebastian Kurz nach seinem Ausscheiden aus der Politik. Jetzt sorgt Peter Thiel für Schlagzeilen auf den Sportseiten. Er ist einer der großen Investoren in die "The Enhanced Games".

Das Besondere an diesem Sport-Event: Hier gibt es keine Verbote. Sportler können sich hier mit chemischen Substanzen zu Höchstleistungen torpedieren.

„So wie die antiken Olympischen Spiele 1896 für die viktorianische Welt wiederbelebt und renoviert wurden, erneuern die Enhanced Games das olympische Modell für das einundzwanzigste Jahrhundert“, sagte Aron D’Souza, Präsident der Enhanced Games. Und weiter: "Im Zeitalter des sich beschleunigenden technologischen und wissenschaftlichen Wandels braucht die Welt ein Sportereignis, das die Zukunft einbezieht, insbesondere die Fortschritte in der medizinischen Wissenschaft."

Vor und nach den Wettkämpfen werden zwar die Athleten von Medizinern gecheckt, aber es wird nicht nach Anabolika & Co gesucht. Getestet wird nur der allgemeine Gesundhetiszustand.