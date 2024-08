× Triumph nach Tränen: Adele hat ihre Rekord-Show nun perfektioniert

Kleine Nachjustierungen, ein Bonus-Song und sogar Olympia live. Adele legte ihrem beim 2. München-Konzert noch einmal drauf. oe24 war live dabei.

„Ihr könnt laut sein, singen, lachen weinen, tanzen, fluchen und natürlich auch aufstehen“

Nach der sympathisch menschelnden Premiere mit Dauerfluchen ( „Ist dieser Platz nicht fucking verrückt? Ich sch**ße in mich an!“), Kleider-Hoppala („Ich muss die Schleppe meines Dior Kleids entfernen. Die ist im Regen nass geworden und jetzt viel zu schwer“) und Tränen-Finale („Ich bin eine sehr depressive Person“) zeigte sich Pop-Queen Adele Samstag Abend bei der zweiten Show ihres Münchener Rekord-Runs deutlich entspannter. oe24 war wieder live dabei.





Die spürbare Ehrfurcht vor dem gigantischen Pop-Up-Stadion mit 220 Meter Videoscreen, 74.000 Sitzplätzen und einem kreisförmigem Laufsteg von 93 Meter Radius, die ihr der Grazer Konzert-Zampano Klaus Leutgeb in Kooperation mit Live Nation für „einen dreistelligen Millionen-Betrag“ am Messegelände zimmerte, wurde nun mit Professionalität und Perfektion kaschiert.

Lieberberg und Leutgeb mit dem bayrischen Ministerpräsident Markus Söder.

Vom Opener „Hello“, zu dem sie um 20.15 Uhr wieder im blauen Dior Kleid in Nebelschwaden gehüllt aus dem Bühnenboden am Ende des Laufstegs emporfuhrt, bis zum von Konfetti-Regen und Feuerwerk begleiteten Mittanz-Finale „Rolling in the Deep“, lieferte Adele die größte Show des Pop!

Tanz auf einer Hydraulik-Plattform zum James-Bond-Hit „Skyfall“ Rammstein-artige Feuer-Exzesse für „Set Fire to the Rain“, süße Kinderfotos bei „When We Were Young“ und kleine Hänger bei "Someone Like You" inklusive. "Hab' ich jetzt wirklich den Text Vergessen?" Dazwischen gab’s ein paar kräftige Schlucke aus dem Adele-Bierkrug. Und als Einstimmung wieder eine Foto-Botschaft mit Lockenwicklern aus der Garderobe, die sich übrigens unterhalb (!) der Bühne befindet. "Freue mich schon auf Nacht 2."

„Gestern war ich absolut überwältigt. Aber alles ist gut gegangen. Ich bin jetzt noch immer etwas verängstigt, habe aber einige Dinge verändert.“ Eine Frau ein Wort: die vielen zeitraubenden Ausflüge auf den kreisförmigen Laufsteg wurden auf ein Minimum reduziert. Rund um „Chasing Pavements“ gleich drei Songs mehr auf der Hauptbühne inszeniert und die simple T-Shirt Kanone durch eine beeindruckende „Gatling Gun“ mit drehbarer Trommel und Dauerfeuer ersetzt.

Kleine Nachjustierungen mit großer Wirkung: Die Show, bei der sie auch das 100 Meter Finale der Frauen auf Olympia live auf den Megascreen übertragen ließ („Ich bin der totale Olympia-Fan!“) und dafür sogar als Bonus die München-Premiere der Ballade "Turning Tables" anstimmte wirkte nun deutlich flotter. 74.000 Fans feierten Adele als ewige König des Pop.

Das war die Setlist vom 2. Adele Konzert in München:

Hello

Rumour Has It

I Drink Wine

Water Under the Bridge

Easy on Me

One and Only

I'll Be Waiting

Oh My God

Send My Love (to Your New Lover)

Hometown Glory

Love in the Dark

Make You Feel My Love

Chasing Pavements

Turning Tables

All I Ask

Skyfall

Set Fire to the Rain

Hold On

When We Were Young

Someone Like You

Rolling in the Deep

Das beweist sie nun in München jedes weitere Wochenende bis zum 31. August. Mit 8 weiteren Konzerten. Es gibt noch ein Restkarten. Am Montag sogar für nur 35 Euro. un 10 Uhr gehen die „Lucky Dip“-Ticket für die Konzerte am 9. und 10. August in den Verkauf. die Plätze werden dabei wie bei einer Lotterie auf gut Glück zugeteilt. Vom Stehplatz ganz vorne bei der Bühne bis zum Sitzplatz am Stadion-Juchee ist alles möglich.