× Adele in München gibt‘s jetzt schon um 35 Euro!

Adele kopiert die Rolling Stones und legt nun für ihre 10 München-Konzerte "Lucky Dip Tickets" für nur 35 Euro auf. Eine "Wundertüte" zum Schnäppchen-Preis.

Die Rolling Stones haben es erfunden! Das „Lucky Dip“ Ticket zum absoluten Sonderpreis, bei dem die Plätze wie bei einer Lotterie auf gut Glück zugeteilt werden. Vom Stehplatz ganz vorne bei der Bühne bis zum Sitzplatz am Stadion-Juchee. Jetzt zieht Adele nach. Für ihre 10 München-Konzerte, die zwischen 2. und 31. August in einem eigenen „Pop-Up-Stadion“ am Messegelände gezündet werden, gibt es nun ebenfalls „Lucky Dip Tickets“ Und das zum absoluten Schnäppchen-Preis von nur 35 Euro. Regulär kosteten die Karten für Adele in München ja zwischen 74,90 Euro (Tribüne) und 399 Euro (gleich beim Bühnen-Steg).

Adele liefert coole "Lucky Dip Tickets"

Jeden Montag gibt es Chance, eines der stark limitierten „Lucky Dip Tickets“ für das darauffolgende Wochenende zu ordern. Die erste Charge für die Adele Konzerte am 2. und 3. August geht schon diesen Montag (2. Juli) um 10 Uhr in den Verkauf. Am 5. August folgt der Vorverkauf für die Shows vom 9. und 10.August. Insgesamt werden bei Adele in München 740.000 Fans erwartet.