× Adele gibt’s jetzt zum (ver-)naschen

Im August singt Adele gleich 10 Mal in München. Für die 740.000 Konzertbesucher gibt's jetzt sogar eigene Haribos.

Es werden - Taylor Swift hin, Coldplay her - die wohl aufregendsten Konzerte des Sommers. Adele kehrt im August nach acht-jähriger Europa-Pause in München wieder auf die Bühne zurück. 10 Konzerte für 740.000 Fans in einem eigenes kreierten Pop-Up-Stadion mit der weltgrößten Video-Show auf einer 220 Meter breiten und 30 Meter hohen Leinwand.

Jetzt werden den Fans die Konzerte sogar noch extra versüßt. Haribo legt für den München-Run nämlich eigene Adele-Gummibärchen auf. Oder besagt gesagt Gummiherzen. "Haribo hat mir eine ganz eigene Packung Süßigkeiten gemacht Ihr könnt euch eine Packung in den Merch-Läden in München holen, wenn ihr wie ich eine Naschkatze seid" schwärmt Adele auf Instagram von den neuen Süßigkeiten. Unter dem Motto "Haribo loves Adele" packt Haribo dafür rot-weiße Gummiherzen mit den Buchstaben "A", "D", "L" und "E" ein und schreibt auch noch einen ihre größten Hits auf die Verpackung "[for] Someone Like You".

Verkauft werden die Adele Haribos in einer eigene "Adele Welt" bei den München Konzerten. Der Grazer Veranstaltungs-Zampano Klaus Leutgeb lässt dafür in Zusammenarbeit mit Live Nation ja neben dem Stadion auch gleich eine 70 000 Quadratmeter große Gastronomie-Stadt mit 13 000 Sitzplätzen zimmern.