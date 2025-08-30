Verlobt, aber getrennte Häuser – so leben Taylor Swift und Travis Kelce

Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt, doch ein gemeinsames Zuhause ist für das Paar aktuell kein Thema. Beide behalten vorerst ihre eigenen Häuser.

Trotz Verlobung bleiben Taylor Swift und Travis Kelce bei getrennten Wohnsitzen. Wie das US-Portal „TMZ“ berichtet, haben beide zwar Interesse an einem gemeinsamen Heim, aber derzeit keine Priorität, ihre Lebenssituation zu ändern.

Swift besitzt mehrere Immobilien in New York, Rhode Island, Beverly Hills und Nashville. Kelce lebt in Kansas City. Laut einem Insider ist es unwahrscheinlich, dass die beiden das ganze Jahr unter einem Dach verbringen – ihr jetsetartiger Lebensstil lasse das kaum zu.

© HGM-Press

Der besondere Verlobungsring

Ihre Verlobung machten die beiden mit romantischen Fotos auf Instagram öffentlich. Auf einem Bild kniet Kelce in einem blühenden Garten, während Swift gerührt vor ihm steht. „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“, lautet der Kommentar. Ein weiteres Foto zeigt den Verlobungsring, der laut „TMZ“ ein Unikat ist. Der Diamant im Old Mine Cut entstand in Zusammenarbeit mit Schmuckdesigner Kindred Lubeck von Artifex Fine Jewelry.

© oe24

Swift und Kelce sind seit Oktober 2023 offiziell ein Paar. Über die Beziehung sagte Kelce im Interview mit dem Magazin „GQ“: „Immer wenn ich mit ihr zusammen bin, habe ich das Gefühl, dass wir ganz normale Leute sind. Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist, sind wir einfach zwei Menschen, die sich lieben.“