Travis Kelce und Taylor Swift
© Imago

Große Liebe

Taylor Swift und Travis Kelce: Erster Auftritt nach Verlobung – Sängerin im Braut-Look

29.08.25, 11:34
Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) schweben im Liebes- und Verlobungsglück – und haben sich jetzt erstmals als künftiges Ehepaar in der Öffentlichkeit gezeigt

Nur zwei Tage nach der spektakulären Verkündung ihrer Verlobung besuchte das Paar am Donnerstagabend das College-Football-Spiel zwischen den Cincinnati Bearcats und den Nebraska Cornhuskers im Arrowhead Stadium in Kansas City. Swift, die Pop-Ikone mit Milliarden-Fans, setzte bei ihrem Look ganz bewusst auf die Farbe Weiß – traditionell das Symbol für eine Hochzeit. In einem eleganten Pullunder, kombiniert mit einem hellblauen Falten-Minirock und kniehohen cremefarbenen Stiefeln, strahlte sie beim Betreten des Stadions. Für viele Beobachter eine klare Botschaft: Die Braut-Ära hat bereits begonnen.

Travis Kelce und Taylor Swift

© Imago

© Imago

An ihrer Seite präsentierte sich Travis Kelce sportlich und nostalgisch. Der Football-Star wählte ein rot-weißes Poloshirt und eine Cap seines früheren College-Teams, den Cincinnati Bearcats. Gemeinsam sorgten sie für Aufsehen, als sie in Begleitung von NFL-Superstar Patrick Mahomes (29) und Kelces Bruder Jason (37) durch die Arena schlenderten.

Die Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce war am Dienstag in einem gemeinsamen Social-Media-Post offiziell verkündet worden – und löste sofort weltweite Begeisterung aus. Auf den veröffentlichten Fotos umgeben sich die beiden mit einem Meer aus Blumen, während Swift stolz ihren imposanten Verlobungsring präsentiert. Mit einem humorvollen Kommentar brachte die Sängerin die Fans zusätzlich zum Schmunzeln: „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten.“

Die Resonanz sprengte alle Rekorde. Innerhalb einer Stunde erreichte der Beitrag 14 Millionen Likes, inzwischen haben mehr als 34 Millionen Fans ihre Begeisterung ausgedrückt. Damit gehört die Verlobungsverkündung schon jetzt zu den meistgelikten Posts des Jahres.

Für Swift und Kelce ist es der Beginn eines neuen Kapitels – eines, das nicht nur musikalische und sportliche Welten verbindet, sondern auch Millionen Fans weltweit in Atem hält. Ihr erster Auftritt als Verlobte zeigt: Die Liebe ist nicht nur privat, sondern auch auf der großen Bühne angekommen.

