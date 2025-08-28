Wetten laufen: Welche BFF wird Trauzeugin von Taylor Swift?

Wer wird Taylors Trauzeugin? Seit Taylor Swift (34) am 26. August ihre Verlobung mit NFL-Star Travis Kelce bekanntgab, kennt die Euphorie der „Swifties“ keine Grenzen.

Innerhalb einer Stunde sammelte das Instagram-Posting laut Meta über 14 Millionen Likes – ein neuer Rekord. Doch neben dem Jubel treibt die Fans nun eine Frage um: Wer wird ihre Trauzeugin?

Während es bei Travis Kelce einen klaren Favoriten gibt – seinen Bruder Jason, mit dem er nicht nur familiär, sondern auch durch ihre gemeinsame NFL-Karriere und den Podcast „New Heights“ eng verbunden ist – bleibt es bei Taylor spannend. Ihre legendäre „Girl Squad“ ist groß und prominent besetzt.

Ganz vorne gehandelt wird Selena Gomez (32). Seit über 17 Jahren ist sie Teil von Swifts engstem Kreis, die beiden verbindet das Aufwachsen im Rampenlicht. Gomez ist selbst frisch verlobt mit Musikproduzent Benny Blanco und steckt mitten in Hochzeitsvorbereitungen – eine Parallele, die sie zur Top-Kandidatin macht.

Girl Squad

Doch auch andere Namen liegen auf der Hand: Die Models Martha Hunt (36), Gigi Hadid (30) und Cara Delevingne (33) gehören zu Taylors engsten Freundinnen, ebenso wie Brittany Mahomes, Ehefrau von Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes und seit Jahren mit Travis Kelce befreundet.

Eher unwahrscheinlich erscheint ein Zuschlag für Blake Lively. Nach einem Rechtsstreit um Regisseur Justin Baldoni soll die Freundschaft zu Swift abgekühlt sein. Dafür rückt eine Freundin aus Taylors Jugend in den Fokus: Abigail Anderson. Ihr widmete Swift einst den Song „Fifteen“. Trotz des wandelnden Umfelds ist Anderson stets eine Konstante geblieben – ein starkes Argument für eine zentrale Rolle am Hochzeitstag.

Rätsel um Termin

Wann und wo geheiratet wird, ist bisher streng geheim. Fest steht nur: Die Zahl 13, Swifts Glückszahl, dürfte eine Rolle spielen. Insider spekulieren, Travis habe am 13. August um ihre Hand angehalten. Möglich, dass genau ein Jahr später, am 13. August 2026, die Hochzeitsglocken läuten. Bis dahin bleibt die Frage offen, wer Taylors wichtigste Frau am Altar sein wird.