Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Wetten laufen: Welche BFF wird Trauzeugin von Taylor Swift?
© Instagram

Mega-Hochzeit

Wetten laufen: Welche BFF wird Trauzeugin von Taylor Swift?

28.08.25, 07:06
Teilen

Wer wird Taylors Trauzeugin? Seit Taylor Swift (34) am 26. August ihre Verlobung mit NFL-Star Travis Kelce bekanntgab, kennt die Euphorie der „Swifties“ keine Grenzen. 

Innerhalb einer Stunde sammelte das Instagram-Posting laut Meta über 14 Millionen Likes – ein neuer Rekord. Doch neben dem Jubel treibt die Fans nun eine Frage um: Wer wird ihre Trauzeugin?

Während es bei Travis Kelce einen klaren Favoriten gibt – seinen Bruder Jason, mit dem er nicht nur familiär, sondern auch durch ihre gemeinsame NFL-Karriere und den Podcast „New Heights“ eng verbunden ist – bleibt es bei Taylor spannend. Ihre legendäre „Girl Squad“ ist groß und prominent besetzt.

Ganz vorne gehandelt wird Selena Gomez (32). Seit über 17 Jahren ist sie Teil von Swifts engstem Kreis, die beiden verbindet das Aufwachsen im Rampenlicht. Gomez ist selbst frisch verlobt mit Musikproduzent Benny Blanco und steckt mitten in Hochzeitsvorbereitungen – eine Parallele, die sie zur Top-Kandidatin macht.

Girl Squad

Doch auch andere Namen liegen auf der Hand: Die Models Martha Hunt (36), Gigi Hadid (30) und Cara Delevingne (33) gehören zu Taylors engsten Freundinnen, ebenso wie Brittany Mahomes, Ehefrau von Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes und seit Jahren mit Travis Kelce befreundet.

Eher unwahrscheinlich erscheint ein Zuschlag für Blake Lively. Nach einem Rechtsstreit um Regisseur Justin Baldoni soll die Freundschaft zu Swift abgekühlt sein. Dafür rückt eine Freundin aus Taylors Jugend in den Fokus: Abigail Anderson. Ihr widmete Swift einst den Song „Fifteen“. Trotz des wandelnden Umfelds ist Anderson stets eine Konstante geblieben – ein starkes Argument für eine zentrale Rolle am Hochzeitstag.

Rätsel um Termin

Wann und wo geheiratet wird, ist bisher streng geheim. Fest steht nur: Die Zahl 13, Swifts Glückszahl, dürfte eine Rolle spielen. Insider spekulieren, Travis habe am 13. August um ihre Hand angehalten. Möglich, dass genau ein Jahr später, am 13. August 2026, die Hochzeitsglocken läuten. Bis dahin bleibt die Frage offen, wer Taylors wichtigste Frau am Altar sein wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden