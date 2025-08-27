Einladung aufgetaucht: Swift-Hochzeit statt Superbowl für Kelce

Travis Kelce und Taylor Swift haben ihre Verlobung bekannt gegeben, findet die Hochzeit schon bald statt?

Das Internet ist begeistert: Pop-Superstar Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", schrieben die beiden US-Amerikaner in einem gemeinsamen Instagram-Post.

In einer Reihe von Fotos ist Kelce in einem romantisch mit Blumen geschmückten Garten zu sehen, wie er vor Swift kniet. Ein anderes Foto zeigt einen Ring mit einem großen Diamanten.

Fake-Einladung

Nun wird bereits eifrig zu den Details der Hochzeit spekuliert - wann, wie, wo wird sie stattfinden? Die Radiohostst Big D & Bubba haben auf Insta bereits eine Fake-Einladung zur Hochzeit von T&T gepostet. darauf steht als Datum der 8. Februar. Es ist der Tag, an dem der Super Bowl stattfinden wird, also das Finale der Football-Saison.

Ein fieser Seitenhieb gegen Kelce, der am Ende seiner Karriere bei den Chiefs stehen soll und die letzte Saison vor sich haben könnte. Auch wenn die Einladung fake ist, eines ist deutlich: Die Hochzeit mit Taylor markiert einen neuen Lebensabschnitt für Kelce.