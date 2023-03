Horror-Eltern: Sie sperrten Bub nackt in Hundekäfig

Schrecklicher Fund. Erst vor wenigen Wochen ein ähnlicher Vorfall in Deutschland, nun auch im US-Bundesstaat Philadelphia: Eltern sperrten ihre Kinder in einen Käfig.

Doch begonnen hatte alles im Garten der Horror-Eltern. Dort dürften zwei kleine Mädchen (3 und 5) um Hilfe geschrien haben.

Besonders furchtbar: Die beiden trugen nur Windeln. -Und das, obwohl es regnete.

Ein Nachbar, welcher die Hilfeschreie gehört hatte, alarmierte den Notruf.

Die "Bild" übersetzt das Interview, welches der Nachbar gegenüber dem Sender „6abc“ gab: „Sie hatten Pampers an. Keine T-Shirts, keine Hosen, keine Schuhe. Sie haben geschrien, es hat auch geregnet und war kalt“

Nacktes Kind in Hunde-Käfig gesperrt

Doch die beiden Mädchen waren nicht die einzigen, alleingelassenen Kinder. Denn als die Beamten das Haus der Eltern durchsuchten, fanden sie noch einen Buben, welcher nackt in einem Hunde-Käfig gefangen war.

Nur mit einer Decke und einem Polster darin versiegelten die Eltern die Käfigtüre mit Kabelbindern.

Noch ist unklar, wie lange der kleine Junge in dem Käfig eingesperrt war.

Fest steht jedoch: Es war nicht das erste Mal, dass er im Zwinger gefangen war.

Ermittlung wegen Kindeswohlgefährdung

Gegen die 5-fach Eltern Michelle Campbell (30) und Paul Weber (31) wird jetzt wegen Kindeswohlgefährdung ermittelt.

Die Kinder befinden sich aktuell in einer Klinik zu Untersuchungen.

Ein Polizeisprecher: „Das ist einfach eine absolut tragische Situation. Wir haben noch eine lange Untersuchung vor uns. Aber natürlich leben wir nicht in einer Welt, in der wir ein Kind in einem Käfig oder kleine Kinder draußen im Regen stehen lassen sollten.“

Weiter sagte er: „So etwas sollte niemals passieren. Wir werden alles tun, was wir können, um sicherzustellen, dass sich so etwas bei diesen Kindern nicht wiederholt.“

Hätte der Fall verhindert werden können?

Besonders tragisch ist allerdings, dass die Polizei, wenn man dem Nachbarn glaubt, immer wieder verständigt wurde. Doch unternommen wurde offenbar nie etwas.