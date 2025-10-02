Alle Stars in Schwarz: Nur Kesha sorgt bei Tom Ford Show für den einzigen Farbtupfer

Schwarz war die inoffizielle Uniform der Stars in der Front Row – von Kylie Jenner bis Kate Moss. Nur Kesha wagte Babyblau. Währenddessen inszenierte Haider Ackermann die Tom-Ford-Show als verführerisches Mitternachtskino. Paris Fashion Week, aber bitte mit Drama!

Wenn die Fashion Week in Paris eines kann, dann Dramatik. Und bei Tom Ford gab es davon reichlich. Haider Ackermann, der seit einiger Zeit das kreative Zepter für die Marke schwingt, verwandelte den Laufsteg in ein filmisches Spektakel. Seine Models schlichen, glitten und verführten – mit Seitenblicken, kleinen Gesten und einem Hauch von „Wir wissen, dass Sie zuschauen“. Fast eher Kino als Mode.

Ackermann erklärte hinter den Kulissen: „Ich habe ihnen gesagt, dass sie verführen sollen – aber so, als wären sie sich dessen gar nicht bewusst. Ein Spiel.“ Und genau so fühlte es sich an: ein Mix aus Sinnlichkeit, Gefahr und Glamour.

Midnight Swim & sexy Glanz

Die Inspiration? Das Mitternachtsbaden. Klingt romantisch, aber Ackermann übersetzt es in Mode mit lasergeschnittenem Lackleder, durchsichtigem Satin und Triangel-BHs statt Oberteilen. Jockstraps für die Männer inklusive. Dazu Abendkleider, die der Schwerkraft trotzen.

Und dann die Farben! Zwischen all dem Schwarz und Dunkelblau blitzten Limette, Babyrosa, Poolblau und Orange hervor. Zum Finale noch Nebelmaschine an – und fertig war das wohl sexyeste „Mitternachtsschwimmen“ der Modewelt.

Black Uniform in der Front Row

Während auf dem Runway die Farben explodierten, sah die Front Row fast wie abgesprochen aus: Schwarz, Schwarz, Schwarz. Kylie Jenner, Pamela Anderson, Kate Moss, FKA Twigs, Rita Ora und Paris Jackson - und auch alle anderen erschienen im düsteren Chic – als hätten sie eine geheime Einladung mit Dresscode „Only Black“ bekommen.

Nur Kesha machte eine Ausnahme: Sie kam in Babyblau. Mut zur Farbe, während alle anderen im Schwarzmeer versanken.

Ein süßer Side-Moment: Janet Jackson traf auf Paris Jackson – und beide begrüßten sich mit einer innigen Umarmung. Fashion kann eben auch Familie sein.