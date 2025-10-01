Dior erobert die Paris Fashion Week: Jonathan Anderson sorgt für Star-Alarm

Am dritten Tag der Paris Fashion Week waren alle Blicke auf Dior gerichtet. Jonathan Anderson präsentierte seine erste Damenkollektion für das französische Traditionslabel und das ließen sich auch die größten Stars nicht entgehen!

Auf diese Show hat die Modewelt schon lange gespannt gewartet. Nach seiner ersten Herrenkollektion im Juni gilt Jonathan Andersons Debüt in der Damenmode als eines der Höhepunkte der Frühjahr/Sommer-Saison 2026. Und sie enttäuschte nicht! Die Stars strömten in Scharen zum Dior-Event, denn das Show-Ticket war das begehrteste der Saison.

Star-Alarm bei Dior

Jonathan Anderson, der erst vor Kurzem die Nachfolge von Maria Grazia Chiuri bei Dior antrat, lieferte bei seiner Premiere auf dem Laufsteg eine Kollektion, die nicht nur Fashionistas begeisterte, sondern auch zahlreiche Prominente anlockte.

Stars bei Dior 1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Unter den Gästen: Hollywood-Stars wie Anya Taylor-Joy, Johnny Depp, Charlize Theron, Jenna Ortega und Jennifer Lawrence. Außerdem ließen sich in der ersten Reihe hochkarätige Promi-Größen wie Carla Bruni, Brigitte Macron und Willow Smith blicken.

Dior 2.0: Ein spektakuläres Debüt von Jonathan Anderson

Nach elf Jahren an der Spitze von Loewe, wo er das spanische Traditionshaus revolutionierte, übernahm er dieses Jahr die künstlerische Leitung von Dior. Bei Loewe wurde Anderson bekannt für seine Fähigkeit, klassische Elemente mit futuristischen Designs zu verbinden. Eine Handschrift, die er jetzt auch bei Dior fortführt.

Die Erwartungen an sein Debüt waren riesig, und Anderson enttäuschte nicht. Die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 spiegelte eine perfekte Mischung aus modernem Luxus und gewohnter Tradition wider. Dabei zeigte sich Anderson nicht nur als Meister der Handwerkskunst, sondern auch als kreativer Visionär, der den klassischen Dior-Stil neu interpretiert.

Schleifen, Schleifen, Schleifen

Besonders auffällig: der Schleifen-Trend! Ob an Blusen, Schuhen oder Kleidern, die verspielten Akzente zogen sich durch die ganze Kollektion. Mit einem cleveren Materialmix setzte er aufregende Highlights, die den Looks das gewisse Etwas verliehen und sie zu wahren Kunstwerken machten.

Neue Formen, gewagte Ideen und unerwartete Proportionen machten die Kollektion zu einer aufregenden Neuinterpretation klassischer Dior-Elemente. Anderson weiß einfach, wie man das Erbe eines Hauses ehrt und gleichzeitig neue Akzente setzt.