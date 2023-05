Blitz eingeschlagen: 98 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Gewitter führte in der Steiermark zu einem Großbrand.

Steiermark. Bei einem schweren Gewitter in Halbenrain in der Südoststeiermark schlug Dienstag gegen 16 Uhr ein Blitz in ein Wirtschaftsgebäude ein. Daraufhin fing die ganze Dachkonstruktion des Nebengebäudes Feuer. Auf dem Dach­boden war Heu gelagert. Kurz darauf trafen mehr als zehn Feuerwehren aus der Region ein. 98 Personen standen im Einsatz. Die Löschwasserversorgung wurde von einem Bach und einem Teich aufgebaut. Rasch konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Durch den Blitzeinschlag wurde zudem die gesamte Elektronik des dort befindlichen Wohnhauses des benachbarten Grundstücks zerstört. Derzeit wird der entstandene Schaden ermittelt. Verletzt wurde bei der Naturgewalt zum Glück niemand.