Ehemaliger Range Rover der Queen versteigert – Diesel-Modell erzielt 76.000 Euro

Ein Stück britischer Geschichte wurde verkauft: Der ehemalige Range Rover von Queen Elizabeth II. erzielte bei einer Auktion in Großbritannien rund 76.000 Euro.

Am 8. November wurde der frühere Range Rover der 2022 verstorbenen Monarchin für 66.375 Pfund (rund 76.000 Euro) versteigert. Das Auktionshaus Iconic Auctioneers teilte mit, dass das Fahrzeug Sammler aus aller Welt anzog. Der 2007er Range Rover SE 3.6 TDV8 in der Farbe „Tonga Green Metallic“ wurde speziell für die Queen gefertigt. Laut Auktionshaus handelt es sich wahrscheinlich um den einzigen Diesel-Range Rover des Typs L322 in dieser Farbe, der jemals für sie gebaut wurde – normalerweise bevorzugte die Königsfamilie benzinbetriebene Fahrzeuge.

Queen Elizabeth II. in ihrem Range Rover © Getty

Maßanfertigungen und royale Details

Das Fahrzeug wurde nach königlicher Spezifikation ausgestattet. Besonderheiten sind Haltegriffe im Fond zum leichteren Ein- und Aussteigen sowie ein Hundegitter im Kofferraum für die Corgis der Queen.

Fotos zeigen, dass Elizabeth II. den Wagen sowohl bei der Royal Windsor Horse Show als auch in Sandringham selbst steuerte. Die charakteristische Innenausstattung mit speziellen Nähten und Verkleidungen ist eindeutig identifizierbar.

Auf einem der Fotos ist sogar der Hut von Prinz Philip im Innenraum zu sehen – ein weiteres Indiz für die royale Herkunft. Trotz einer Laufleistung von über 200.000 Kilometern gilt das Fahrzeug als außergewöhnliches Sammlerstück.

Restaurierung nach Spanien-Aufenthalt

Nach seiner Zeit im königlichen Dienst wechselte der Wagen in Privatbesitz und wurde zeitweise in Spanien genutzt, wo die Lackierung durch Sonneneinstrahlung beschädigt wurde. Anschließend ließ der Besitzer den Range Rover komplett restaurieren – inklusive originaler Land Rover Special Vehicles-Komponenten wie dem Entertainment-System und der Telefonanlage.