× Pizzera, Naschenweng und RIAN rocken die Amadeus Awards

Heute steigen die 25. Amadeus Awards. Paul Pizzera und BIBIZA könnten je 4 Preise abstauben und Melissa Naschenweng ihren Erfolgs-Run fortsetzen. Der Geheimfavorit ist RIAN.

„Fünfmal nominiert und vier Gewinn-Chancen, weil ich bei Song des Jahres ja mit mir selbst in Konkurrenz stehe. Das muss man einmal schaffen.“ Paul Pizzera geht heute im der Wiener Marx Halle als einer der größten Favoriten ins Rennen um die Amadeus Awards. Und das gleich mit drei verschiedenen Projekten. Mit dem Pizzera & Jaus Hit „Zirkusprinz“, als Gaststar der Folkshilfe („Owa vom Gas“) und mit seiner Zweitband AUT of ORDA.

Die Konkurrenz ist freilich groß: Auch Rap-Aufreger Bibiza („Bis einer weint“) ist 4 Mal nominiert. Auf je 3 Preise dürfen Wanda, die folkshilfe und Geheim-Favorit RIAN („Verwandtschaftstreffen“) hoffen. Dazu winkt Melissa Naschenweng in der Kategorie Schlager/Volksmusik der bereits 6. Amadeus in Folge. Auch weil Andreas Gabalier nicht einmal mehr nominiert ist.

Das sind die Nominierungen für die 25. Amadeus Awards:



Album des Jahres

• Bis einer weint – BIBIZA

• Das Empörium schlägt zurück – AUT of ORDA

• Ende nie – Wanda

• Gefühlsecht – Nockis

• MTV Unplugged in Wien – Christina Stürmer

Ö3 Song des Jahres

• Feiawerk – Granada

• Immer da – NESS

• Owa vom Gas – folkshilfe feat. Paul Pizzera

• Verwandtschaftstreffen – RIAN

• Zirkusprinz– Pizzera & Jaus

Live-Act des Jahres:

• BIBIZA

• Die Seer

• folkshilfe

• Pizzera & Jaus

• Wanda

Pop/ Rock

• AUT of ORDA

• BIBIZA

• RIAN

• Sofie Royer

• Wanda

Schlager/ Volksmusik

• Die Seer

• Melissa Naschenweng

• Natalie Holzner

• Nik P.

• Nockis

Alternative

• Der Nino aus Wien

• Endless Wellness

• Mira Lu Kovacs

• OSKA

• SOAP&SKIN

Electronic/ Dance

• Glueboys

• Harris & Ford

• Klangkarussell & GIVVEN

• Laikka

• Toby Romeo

Hard & Heavy

• BAITS

• Leftovers

• Mother's Cake

• Points of Conception

• TURBOBIER

Hip Hop/ Urban

• Drogu

• Hidden Gemz

• RAF Camora

• Spilif

• Verifiziert

Jazz/ World/ Blues

• Gesangskapelle Hermann

• Herbert Pixner Projekt

• Marina & The Kats

• Simone Kopmajer

• Stubnblues 2 PUNKT 0

Songwirter des Jahres:

• Tiefer – Ankathie Koi

• Kim Vorbei – Anna Buchegger

• Ferdl – Billie Steirisch

• Ohne Di – folkshilfe

• Verwandtschaftstreffen – RIAN

Best Sound:

• Bis einer weint – BIBIZA

• Half Asleep - Leyya

• In Love - Schmack

• Windschatten – Anna Buchegger

• Young Girl Forever – Sofie Royer

Unter der Moderation von Conchita und Andi Knoll verspricht das Live-Programm unzählige Highlights: Pizzera rockt sowohl mit Otto Jaus („Zirkusprinz“) als auch mit AUT of ORDA („Für Olle“) Josh. liefert mit „Ich gehör repariert“ eine erste Vorschau auf sein für 4. April erwartetes Live-Album „Es ist alles in Ordnung“ und RIAN stimmt „Verwandtschaftstreffen“ an. Dazu gibt’s Thorsteinn Einarsson („Hotel Heartache“), OSKA („With Love, Your Clementine“), Anna Buchegger („Vaterland“), RIAN( „Verwandtschaftstreffen“) Billie Steirisch („Ferdl“), TikTok-Durchstarterin Sandra Hesch (Hey Hübscher), FM4 Award-Gewinnerin Sodl („I´m A Woman“) und ein genreübergreifendes Duett der folkshilfe mit AVEC („Home/Dahoam“).

Der Preis für das Lebenswerk geht an Die Seer. Als Laudatoren werden u.a. Viktor Gernot, Hannah, Die Mayerin und EAV-Mastermind Thomas Spitzer erwartet. ORF1 überträgt die „Austropop Grammys“ ab 21.35 Uhr live zeitversetzt.