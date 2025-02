× Die Seer erhalten den Amadeus für das Lebenswerk

Nach 14 Nummer-eins-Hits und 41 Gold- und Platin-Auszeichnungen beendeten Die Seer im Dezember ihre Erfolgskarriere. Am 7. März werden sie dafür mit dem Amadeus Award für das Lebenswerk geehrt.

Am22. Dezember gaben Die Seer ihr Abschieds-Konzert im Wiener Konzerthaus. Jetzt darf sich die Mundartband Die Seer über eine große Auszeichnung freuen: Die 1996 gegründete Gruppe wird bei den 25. Amadeus Austrian Music Awards mit dem Lebenswerkpreis geehrt. Kabarettist und Sänger Viktor Gernot wird die Trophäe bei der Gala am 7. März in der Wiener Marx-Halle überreichen, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die Band habe "ein musikalisches Heimatgefühl geschaffen, das Menschen miteinander verband", hieß es.

© zeidler ×

© zeidler ×

Im Laufe ihrer Karriere landeten Die Seer, musikalisch zwischen Volksmusik, Austropop, Rock und Country angesiedelt, mit 14 Alben auf dem Spitzenplatz der heimischen Charts. Damit gehören sie den Amadeus-Veranstaltern zufolge "zu einer prägenden Band der österreichischen Musiklandschaft". Im Vorjahr markierte die "Ausklang"-Tournee sowie ein gleichnamiges Doppelalbum den Bühnenabschied. Die Gruppe sei der Beweis dafür, dass Musik nie einfach nur Musik sei. "Sie schafft Gemeinschaft, Erinnerungen und ein Gefühl von Heimat. Und genau das haben Die Seer wie kaum eine andere Band verkörpert." Dazu kommen 41 Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie drei Amadeus Awards.